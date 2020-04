Da Carrefour spesa telefonica e consegna a domicilio gratuita per le persone fragili.

Attivato anche in Campania da Carrefour Italia il servizio telefonico per i clienti cosiddetti "fragili", ovvero persone con più di 60 anni, diversamente abili o costrette alla domiciliazione per motivi di salute. Il servizio consente di prenotare la spesa via telefono e di riceverla direttamente a casa, in modo da affrontare più serenamente l'emergenza.

5 i Carrefour Market della nostra regione dove funziona il servizio, contattando i numeri dedicati dalle 10.30 alle 18.30. La spesa può essere ordinata in base ad apposito volantino con oltre 80 prodotti di prima necessità. Gli ordini verranno consegnati entro la giornata o al più tardi entro la mattinata successiva.

Il servizio è gratuito ed è destinato alle zone limitrofe dei punti vendita.

A Napoli il servizio è effettuato dal Carrefour Market di via Giochi del Mediterrraneo, ai numeri 3669150258 o 081-5704381. I cap serviti sono 80123, 80124, 80125, 80126

In provincia di Napoli il servizio è attivo al Carrefour Market di via Plinio (Strada Statale 18) km 24, a Pompei, ai numeri 3669290876 o 081-8598808. I cap serviti sono 80041, 80045, 80050, 80058.