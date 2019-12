Capodanno: i piatti che portano bene e si mettono in tavola a Napoli

Sa sempre nella nostra città il cibo è un mix indivisibile di cultura, storia, tradizione e - anche - una buona dose di scaramanzia all'insegna della capacità di rielaborare con estro da master chef avanzi, alimenti di scarto e prodotti poveri facendone piatti da alta cucina. A Capodanno poi la capacità culinaria partenopea dà il meglio di sè, con un menù studiato in modo da riempire gli occhi, la pancia e intercettare tutta la fortuna possibile per l'anno nuovo.

Ecco dunque l'elenco delle pietanze da mettere in tavola la sera del 31 dicembre:

Antipasti

broccoli di foglia, stufati o lessi

pizza di scarole con acciughe, olive, pinoli e uvette.

Primi piatti

vermicelli da condire con vongole - in bianco o macchiati con pomodorini del "piennolo" - o ai frutti di mare o con tonno e pomodorini oppure, semplicemente, con aglio e olio e peperoncino, o allo "scammaro" (olive di gaeta, acciughe, capperi e taralli sbriciolati, peperoncino e olio EVO)

Secondi

anguille fritte o in zuppa con la cicoria,

capitone alla griglia o alla scapece,

cefalo arrostito,

orata o spigola al forno,

baccalà all'insalata o fritto,

crostacei

Contorni

insalata di rinforzo,

scarola riccia imbottita (acciughe, capperi, olive, aglio),

patate al forno,

carciofi fritti o saltati in padella con olio e aglio

insalata di finocchi e ravanelli

Dolci

struffoli,

sapienze,

mustacciuoli,

raffiuoli,

pasta reale,

croccante

Frutta secca

Per contaminazione, allo scoccare della mezzanotte, infine, non potranno mancare zuppa di lenticchie e zampone perché "non è vero, ma ci credo"