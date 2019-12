La canzone di Capodanno dei napoletani

Fino a non troppi anni fa, tra Napoli e provincia, all'inizio del nuovo anno c'era l'abitudine di uscire di casa, organizzarsi con gli amici e andare in giro cantando per ottenere da nobili e commercianti "a ’nferta", cioè un'offerta che poteva essere una moneta, un bicchiere di vino o un po' di cibo. La "Canzone de lo Capodanno" era un vero classico, tanto che la si poteva trovare inserita anche ne "La Cantata dei Pastori", pur non appartenendo alla versione originale di fine '600.

Perso irrimediabilmente il ricordo dell'autore (o degli autori), la Canzone è però arrivata intatta fino a noi. Lunga e articolata - ben 69 le strofe - si apre e chiude con una parte recitativa. Ecco i versi iniziali:

(parlato)

La bòna sera e buon principio d’anno a tutte sti signure in compagnia! Simmo venute e turnarammo ògne anno per farve chill’augurio che sapimmo.

Spilateve li rrecchie, apritece lu core, la casa, la dispensa e la cantina, ca cheste so’ ghiurnate de cuntiente: se magna e beve e nun se pensa a niente.

(cantato)

(1) Aprimmo l’anno nuovo co' tricchi-tracch' e botte: passammo chesta notte in allegria.

(2) Nascette l'u Messia avenne, puveriello, nu voje e n’aseniello pe' vrasèra.

Questi i versi finali:

(cantato)

(69) 'Nce resta anze la voce pe' ve cercà licenza, dann’a 'sta bona udienza la bona notte.

(parlato)

E bona notte, buon capodanno a tutt' e bona notte.