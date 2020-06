Campi estivi: l'offerta a Napoli

Per chi durante l'estate deve restare in città con la famiglia, sono tante le possibilità di far stare comunque bambini e ragazzini all'aria aperta, seguiti da personale qualificato e impegnati in attività ludiche ed educative con i tanti centri estivi presenti a Napoli. Ecco una selezione, con indicazione del quartiere in cui si trovano, orari e attività:

Acquachiara Summer Camp, via Marco Rocco di Torrepadula, 101 (a 100 mt. dalla stazione della metropolitana di Frullone)

Cosa: nuoto e attività all’aperto a cura del gruppo Acquachiara, presso la piscina comunale di Cava de’Tirreni.

Per chi: piccoli da 4 ai 14 anni, che saranno divisi in piccoli gruppi distinti per fasce di età.

Periodo: dal 15 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.

Informazioni Tel. 089-4456365

AIC Camp, presso il “Campo di calcio Billy - Football Events", via Montagna Spaccata n. 519

Cosa: il Calcio a cura dell’associazione calciatori d’Italia, con attività ludiche e formative

Per chi: ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni

Periodo: n.p., dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30

Informazioni: Associazione Italiana Calciatori: 0444/233290 o 340/7081660. Email: aic.camp@assocalciatori.it - www.assocalciatori.it

Giardino Sensoriale - Scuola Adolphe Ferriere, via Marechiaro 79/a

Cosa: Percorsi con madrelingua inglese, psicomotricità, laboratori, giochi d’acqua

Periodo: a partire da giugno, tutti i giorni dalle 8.00 alle 16.30

Per chi: varie fasce d’età, suddivise in gruppi

Informazioni: 081 5782476; whatsapp 335 6340710, info@scuolaferriere.it

Casa di U, via Carelli 19, Vomero (vicino al cinema Arcobaleno)

Cosa: laboratori (cucina, teatro, danza, creatività) e prove per allestimento spettacolo teatrale, sport time, giochi ludico-educativi a tema

Per chi: 1) bambini da 3 a 5 anni 2) bambini da 6 a 12 anni

Periodo: da giugno a fine luglio e dal 3 agosto al 14 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 08.15 alle 15.30. Con extra orario lungo fino alle 17

Informazioni: 081/19136651

Centro Ester, via Vela Giambattista, 91 (Barra)

Cosa: attività all’aperto

Per chi: bambini dai 4 ai 13 anni

Periodo: dal 17 giugno al 26 luglio. Previsto servizio navetta.

Informazioni Tel. 081-2552315

Cus – Centro Sportivo Universitario, via Campegna 267 - 80124 NAPOLI

Cosa: nuoto, sport e attività all’aria aperta

Per chi: ragazzi tra i 7 ed i 14 anni

Periodo: durante l’estate, dal lunedì al venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Informazioni: Telefono 081 7621295, fax. 081 19362277

Napoli Sup, via Ferdinando Russo, 18, Posillipo, presso Villa Lauro (due spiagge con acqua bassa).

Cosa: attività a cura dell’associazione sportiva Napoli Sup: Sup, giochi in acqua e spiaggia, beach sport, yoga, educazione ambientale e tour conoscitivo della costa napoletana e ville romane

Per chi: ragazzi 1) da 6 a 11 anni, 2) da 12 a15 anni

Periodo: fino al 7 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 con servizio di navetta gratuito da via Posillipo a Giuseppone a Mare e viceversa.

Informazioni WhatsApp: 347 762 16 61,

Summer camps Villa Imperiale, via Marechiaro 90

Cosa: inglese e spagnolo giocando, laboratori d’arte e di riciclo, teatro, musica, danza, arti applicate a cura dell’Ente Helen Doron Vomero ed Helen Doron Posillipo

Per chi: bambini dai 6 – 12

Periodo: fino al 31/07, dal lunedi al venerdi, dalle 9.30 alle 16.30. Servizio navetta con extra.

Informazioni: info.englishworld@gmail.com 0815583955 / 081 5754500 /3465015668

Tana Libera Tutti, Piazza Leonardo, 14 – 80129

Cosa: laboratori ludici

Per chi: bambini dai 3 ai 9 anni

Periodo: fino al 5 agosto e, poi, da inizio settembre fino a riapertura scuole, dalle 7:50 alle 16:00.

Informazioni: telefono 081 5563673 – 320 1579401

Zoo di Napoli, Viale J. F. Kennedy, 76 – 80125

Cosa: a contatto pieno con la natura e gli animali, con attività ludiche e laboratori e percorsi didattici.

Per chi: bambini dai 4 ai 13 anni.

Periodo: tutta l’estate, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16. 30

Informazioni: 081.193.63.154 mail: didattica@lozoodinapoli.it web: http://www.lozoodinapoli.it/#!/campus facebook: https://www.facebook.com/zoodinapoli

(Orari e recapiti possono essere soggetti a variazioni)