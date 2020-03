La Campania come non l'abbiamo mai vista nella nuova versione della piattaforma digitale della Regione

In relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Coronavirus, la Regione Campania anticipa la pubblicazione di una versione aggiornata - in progress - dell’Ecosistema digitale per la cultura della Campania, in modo da dare la possibilità ai cittadini di fruire da subito di contenuti culturali "restando a casa".

L'Ecosistema digitale per la cultura è la piattaforma concepita dalla Regione Campania che fornisce informazioni, tour virtuali, schede catalografiche, esperienze immersive ed altri servizi multimediali legati alle attività ed ai beni culturali presenti sul territorio regionale. Un luogo virtuale attraverso il quale è possibile accedere alla rappresentazione digitale del patrimonio custodito da alcuni enti pubblici e privati, come documenti d’archivio, libri antichi e moderni, monumenti, opere d’arte, scavi archeologici, risorse culturali del cinema, della musica e dello spettacolo rese fruibili in ambiente digitale.

Il portale Cultura Campania, raggiungibile al link cultura.regione.campania.it, anche attraverso il sito istituzionale della regione, è un hub attraverso il quale si accede alle sezioni e i servizi previsti.

Oggi è possibile navigare on line sul territorio regionale attraverso esperienze immersive, voli da drone, ricostruzioni 3D e tour virtuali che mostrano, in una modalità innovativa, i luoghi e i beni culturali che ne fanno parte. Inoltre, sono stati selezionati dei percorsi di approfondimento tematico con collezioni che permettono a tutti gli utenti, già in questa fase, di esplorare schede di dettaglio relative ad una parte del patrimonio storico-artistico, architettonico e archeologico della Campania. In più, una mappa rende disponibili e consultabili informazioni catalografiche geolocalizzate.

Le sezioni tematiche All’interno dell'Ecosistema sono previste sezioni tematiche che andranno ad ampliarsi nel tempo:

La Mediateca dello Spettacolo, realizzata in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival, è dedicata alle arti performative e raccoglie materiale catalografico e fotografico relativo a spettacoli e progetti teatrali che hanno animato il territorio campano negli anni.

L'Atlante del Cinema, un repertorio delle produzioni cinematografiche che hanno reso celebre la Campania nell’arco di un secolo. L'Atlante, realizzato in collaborazione con la Fondazione Film Commission Regione Campania, indica i titoli più prestigiosi girati e prodotti in ambito regionale e i luoghi più iconici della storia del cinema.

Gli Eventi Culturali per valorizzare il lavoro di tutti gli operatori che contribuiscono a rendere fruibile il patrimonio e le attività culturali attraverso gli eventi e le rassegne organizzate durante l’anno questa sezione e realizzata in collaborazione con la Scabec.

Al momento, vista la sospensione di tutte le attività culturali, sono disponibili on line solo iniziative che non comportano presenza di pubblico e visibili in ambiente virtuale.

La piattaforma, oggi navigabile in versione Beta e con contenuti parziali, verrà alimentata nel tempo al fine di migliorare i servizi culturali in rete offerti così come previsto dal Piano Nazionale Crescita Digitale e il Piano Nazionale per l'Informatica e dalla Strategia Europa 2020 finanziata con il POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 2.

Nell’ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania possono essere caricati materiali già digitalizzati secondo gli standard nazionali emanati dagli Istituti centrali del MIBACT e/o con determinate caratteristiche tecnologiche. E’ possibile chiedere informazioni e fare proposte inviando una mail a culturadigitale@regione.campania.it