Black Friday: come evitare fregature

Non sempre sconti, offerte e promozioni sono reali. Per non essere raggirati, prima di procedere agli acquisti - in particolare se per importi elevati - è opportuno effettuare alcuni controlli, come da sempre suggerisce il Codacons, che ha elaborato un vero e proprio vademecum per aiutare i consumatori a districarsi nella selva del Black Friday come dei saldi.

Ecco quali sono le regole più importanti da seguire per evitare di cadere in tranello: