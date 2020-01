Piadina: dove mangiarla a Napoli

Tra i "cibi di strada" più richiesti del momento c'è sicuramente la piadina o piada.

Cos'è la piadina

La piadina è una focaccia fatta con farina di grano o di granoturco o mista, non lievitata, cotta su una lastra incandescente detta "testo".

A quanto pare in Italia la piadina è conosciuta da oltre 3mila anni. I lombardi, infatti, la mangiavano già ai tempi delle palafitte ed era presente anche sulle tavole degli antichi romani, almeno fino a 100 anni prima della nascita di Cristo quando iniziò a diffondersi il pane lievitato.

Nell'antica Roma era sicuramente considerata un "cibo da ricchi", perché andava accompagnata - più o meno come oggi - da vari manicaretti.

Agli inizi del secolo scorso, come testimonia il poeta Giovanni Pascoli, era invece "cibo della povera gente".

Specialità tipica del territorio che si estende da Forlì a Rimini, è rimasta praticamente confinata nell'Italia centrosettentrionale fino a quando l'industria alimentare l'ha immessa nella grande distribuzione. Oggi impazza ovunque: gli Stati Uniti, ad esempio, ne consumano ogni anno milioni e milioni di pezzi.

Dove mangiare la piadina a Napoli

La piadina di sicuro non lascia indifferenti i napoletani che l'hanno rapidamente "assimilata" proponendola in abbinamento con i più tipici prodotti e sapori della tradizione rendendola praticamente irresistibile.

In versione light o gourmet, street food oppure assaporata comodamente seduti, magari assieme all'aperitivo pomeridiano, ecco la nostra selezione dei posti in cui mangiare la piadina a Napoli: