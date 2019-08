Tartarughe d'acqua: fuorilegge dal 31 agosto

Voraci e longeve - con un'aspettativa di vita di oltre 20 anni - le Trachemys Scripta, più conosciute come tartarughe d'acqua dolce, tartarughe della Florida o tartarughe americane, nella nostra città sono presenti in moltissime case. Prendersene cura, infatti, all'inizio sembra estremamente facile. Come ogni animale in cattività, però, questi rettili anfibi richiedono attenzione e cura, e come ogni cucciolo anche quello di tartaruga cresce raggiungendo, dopo soli 4 anni, anche 1 Kg di peso. Tanto che si era diffusa la pessima abitudine di "liberarle" nelle fontane di giardini e parchi, dove - complice il clima di Napoli - le tartarughe hanno iniziato a nidificare e proliferare, come ad esempio nella vasca del belvedere della Floridiana, al Vomero.

Perché le Trachemys Scripta sono pericolose Facilmente riconoscibili per macchie e nette e regolari striature gialle, arancioni o rosse dietro gli occhi, sul collo, le Trachemys costituiscono un vero pericolo per il nostro ecosistema. Se introdotte in natura, infatti, divorano pesci, uccelli, anfibi, fino a distruggere o mettere seriamente in pericolo la fauna locale.

Potenzialmente, poi, rappresentano un pericolo per la salute pubblica, essendo vettori di malattie come la salmonellosi.

Tartarughe d'acqua al bando Il D.L. 230/2017 sulle specie esotiche “invasive” di rilevanza unionale, entrato in vigore nel 2018, vieta la commercializzazione, scambio a qualsivoglia titolo, introduzione e rilascio in natura su tutto il territorio nazionale di tartarughe americane.

Cosa fare se si ha in casa una tartaruga d'acqua Se nella vostra casa c'è una tartaruga americana è necessario denunciarne il possesso inviando l'apposito modulo al Ministero dell’Ambiente entro e non oltre il 31 agosto 2019 mediante:

PEC - posta elettronica certificata: pnm-II@pec.minambiente.it oppure

Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 – Roma, oppure

Fax al numero: 06-57223468.

Come fare la denuncia di possesso

La denuncia deve essere fatta dal proprietario, allegando copia di documento d'identità valido.

Se la tartaruga appartiene ad un minore, la denuncia andrà fatta da uno dei genitori.

Va indicata con esattezza la specie, completa di sottospecie, che si possiede. Se si posseggono più esemplari, va precisato con esattezza il numero.

Occorre quindi specificare come e dove sono custodite le tartarughe e se vi è possibilità che scappino.

Se si hanno più esemplari e di sessi diversi, bisognerà indicare che saranno detenuti separatamente, per evitare accoppiamenti: la riproduzione delle specie invasive in cattività infatti è vietata, con sanzioni severe in caso di trasgressione.

Sanzioni Abbandonare le tartarughe americane in laghetti o fontane costituisce un reato penale, che rientra nella previsione dell'articolo 727 del codice penale, dunque punito con l'arresto fino a un anno o l'ammenda da mille a diecimila euro.

Gallery