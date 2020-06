Chi si reca in un qualsiasi Paese extra UE deve avere con sé il passaporto. Rilasciato ai cittadini italiani da tutte le questure, per chi ha più di 18 anni ha durata decennale. Alla scadenza non può essere rinnovato ma è necessario richiedere un nuovo passaporto consegnando il vecchio (o presentando l'apposita denuncia di smarrimento). NB: è possibile riavere, come ricordo, il vecchio passaporto presentando contestualmente un'apposita istanza.

Il documento: il passaporto è formato materialmente da un libretto cartaceo di 48 pagine che, nella copertina, ha un microchip con i dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Alla pagina n. 2 c'è poi la firma digitalizzata

Come e dove richiedere il passaporto: la Polizia di Stato ha un apposito servizio on-line denominato, appunto, Agenda passaporto, per fissare un appuntamento preciso (ora data e luogo). Se non ci sono date disponibili e ci sono urgenze "motivate" - lavoro, salute e studio - è possibile rivolgersi direttamente alla Questura del luogo di residenza o al Commissariato di zona.

La documentazione da presentare Normalmente, se si è maggiorenni e non si hanno figli minori, la documentazione da allegare all'apposito modulo di richiesta passaporto compilato è costituita da

copia di un documento di riconoscimento valido (e originale da esibire)

2 foto formato tessera identiche e recenti (gli occhiali da vista possono essere tenuti purché le lenti non siano colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto) con sfondo bianco e viso perfettamente visibile (dunque nessuna lunga frangia davanti agli occhi)

ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 42.50 con causale "rilascio passaporto" mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro

contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio).

stampa dell'appuntamento ricevuto da Agenda passaporto

Le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato, anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell'istanza.

Consegna del documento Il passaporto viene rilasciato nei termini di cui all'art. 8 della legge 1185/1967: ovvero 15 giorni prorogabili però, a seconda dei casi e della necessità, di ulteriori 15.

E' possibile far ritirare il passaporto da altra persona purché maggiorenne e in possesso di fotocopia del documento del titolare del passaporto e una delega con firma autenticata (da un notaio o da un ufficiale dell'anagrafe) in carta semplice.