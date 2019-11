Contrassegni H: ecco le novità

Riprende il servizio per il rilascio dei contrassegni H. A Palazzo San Giacomo è stata infatti trovata una soluzione tampone, nelle more di un’organizzazione definitiva:

la gestione delle pratiche di rinnovo dei permessi permanenti, validi 5 anni, avverrà presso il Servizio sanzioni amministrative di via Raimondi: al termine dell’istruttoria sarà rilasciato un contrassegno da esporre accanto a quello scaduto.

le nuove domande e le pratiche per i permessi temporanei, di durata inferiore a 5 anni, saranno gestite in via Salvatore Tommasi nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 15:30 alle 18:30. Attenzione: il servizio è solo su appuntamento, da prenotare alla centrale operativa sociale, che risponde tutti i giorni dalle 16 alle 20 al numero telefonico 0815627027.