A Napoli via al programma itinerante di anagrafe canina

Parte questo mese il programma itinerante di Anagrafe Canina organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Presidio Ospedaliero di Sanità Pubblica Veterinaria di Napoli che consente di iscrivere il proprio cane all'anagrafe, registrare cessioni o trasferimenti di proprietà e ricevere corrette informazioni sugli animali da compagnia.

Il programma prevede questo itinerario:

Venerdì 5 giugno dalle 16.30 alle 18.30 – Via Salvator Dalì presso Uccelleria “007” (Quartiere Pianura)

Lunedì 8 giugno dalle ore 10.00 alle 12.30 – Piazza Attila Sallusto nel parcheggio presso mercatino rionale (Quartiere Ponticelli)

Giovedì 11 giugno dalle ore 16.00 alle 18.30 – Piazza Dante (Quartiere San Giuseppe)

Martedi 16 giugno dalle ore 16.00 alle 18.00 – Via Madonnelle 121, presso il negozio Tutta Natura (Quartiere Ponticelli)

Venerdì 19 giugno dalle ore 09.30 alle ore 12.00 – Via Cardinale Capecelatro, 98 presso l’uccelleria “La Talpa” (Quartiere Secondigliano)

Lunedì 22 giugno dalle ore 10.00 alle 12.30 – Piazza Attila Sallustro nel parcheggio presso mercatino rionale (Quartiere Ponticelli)

Giovedì 25 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.30 – Viale Campi Flegrei presso l’area pedonale antistante il Bar S. Domingo (Quartiere Bagnoli)

Martedì 30 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – Via Salvator Dalì presso Uccelleria “007Bau” (Quartiere Pianura)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questa opportunità di andare incontro ai cittadini - spiega l’assessore comunale con delega alla Tutela degli animali, Lucia Francesca Menna – attraverso un percorso itinerante per incentivare le iscrizioni all’anagrafe canina è una importante iniziativa dell’ASL Veterinaria alla quale va il plauso dell’Amministrazione per aver ancora una volta dimostrato il grande impegno a salvaguardia della tutela degli animali. Ci auguriamo nei mesi successivi di poter raggiungere anche altre municipalità in modo da poter coprire tutta la Città di Napoli".