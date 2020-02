Gatti: 5 cose che forse non sai

I gatti in Italia, con quasi 7,5 milioni di esemplari, superano il cane come pet più amati: infatti è presente quasi in 2 famiglie su 10. Niente di strano, quindi, se c'è una giornata - il 17 febbraio - che li celebra e festeggia. Ma sei davvvero sicuro di sapere tutto sul tuo gatto e, soprattutto, che quello che sai è la verità? Ca’ Zampa, gruppo che si occupa di servizi legati al benessere degli animali domestici, ha stilato la lista delle 7 fake news più diffuse sui gatti

è la loro giornata . Su di loro ricorrono da tempo dei “falsi miti” che spesso non rispecchiano le sue reali caratteristiche. Per questa ragione, gli esperti di , hanno stilato i 7 miti legati alla loro cura, come le sue leggendarie 7 vite, da sfatare.