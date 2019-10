I 5 alimenti che aiutano a dormire

A Napoli sappiamo bene che la cena è un pasto fondamentale. Soprattutto, se il giorno dopo vogliamo avere il giusto pieno di energie, è bene ricordare che non solo la durata, ma anche la qualità del sonno è influenzata dai cibi e dai principi attivi che contengono.

Per dormire bene, in particolare, è necessario

- scegliere con cura alimenti che favoriscano la produzione di melatonina, cioè l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia dell’organismo (ritmo circadiano);

- non dimenticare di assumere molte fibre vegetali, che sono in grado distimolano la fase profonda del sonno, indispensabile per svegliarsi riposti e attivi

- puntare su cibi ricchi di

magnesio, che combatte lo stress e l’irritabilità,

triptofano, che è necessario a produrre serotonina, l’ormone del benessere e del buonumore,

vitamine del gruppo B che aiutano il sistema nervoso a gestire l'ansia

- bere il giusto quantitativo di acqua per evitare la disidratazione che provoca alzatacce notturne.

Ecco quindi quali sono i 5 alimenti da preferire per ridurre i disturbi del sonno e fare una bella dormita rigenerante.

Sfatiamo i falsi miti: la pasta a cena fa bene

Pasta, riso e altri carboidrati sono ritenuti colpevoli, dalla maggioranza, di far ingrassare se consumati a cena. A meno, ovviamente, di non eccedere in quantità e condimenti, si tratta però di una credenza non supportata da alcuna valida teoria scientifica.

In realtà i carboidrati contengono alte quantità di serotonina e sono quindi indicatissimi per aiutare il sonno, in particolare di chi soffre di ansia e insonnia.

Per coniugare linea e benessere, si può optare per i cereali integrali, che hanno un indice glicemico più basso rispetto a quelli raffinati in abbinamento con condimenti leggeri, magari a base di verdure al vapore, al forno o grigliate. Meglio evitare lasagne, paste ripiene e timballi con insaccati che, a causa dell'elevato contenuto di sale, aumentano la sete notturna e disturbano il sonno.

Un cereale per dormire sonni tranquilli: l'avena

L'avena sativa (o avena comune) è un cereale apporta olteplici benefici: ha la capacità di favorire il rilassamento dei nervie quindi agevola un sonno sereno e profondo. Non a caso, infatti, è tra gli ingredienti più usati per la realizzazione degli integratori rilassanti e degli ansiolitici omeopatici. In particolare l'aveba ha

un elevato contenuto di fibre, che facilitano la digestione e abbattono il colesterolo,

composti fenolici azotati, che svolgono una potente azione antinfiammatoria, protettiva contro tumori e malattie degenerative,

un basso indice glicemico,

un ottimo contenuto di proteine e acidi grassi essenziali come l'acido linoleico,

è un inibitore naturale della fame nervosa, e quindi degli attacchi di fame notturni,

un valido aiuto contro la stipsi.



L'avena si trova sia in fiocchi che in chicchi, ma anche sotto forma di farina da utilizzare per preparare zuppe, insalate calde e fredde, pane o qualsiasi altro piatto suggerito dal gusto e della fantasia.

Banane: un poker vincente di sostanze riequilibranti

Le banane contengono elevati quantitativi di vitamine del gruppo B, magnesio, potassio e triptofano: un poker di sostanze che aiutano il benessere generale dell'organismo,ne favoriscono l'equilibrio, aiutano a distendere i nervi e quindi consentono di dormire sonno felici.

Antiossidanti e folati: l'accoppiata vincente del kiwi

Studi medici dimostrano che il consumo regolare di kiwi fa dormire meglio e più a lungo, grazie all’elevato contenuto di antiossidanti e folati di questo frutto ormai facilissimo da trovare e non eccessivamente costoso. Almeno 2 i kiwi da consumare ogni sera, dopo cena, o anche come spuntino nel pomeriggio

Un'insalata di benessere: lattuga, mandorle e noci

Lattuga con mandorle e noci è l'insalata perfetta per dormire bene e a lungo. La lattuga, infatti, aiuta a mantenere i giusti livelli di idratazione e contiene principi sedativi e rilassanti. Perfetto l'abbinamento con mandorle e noci che contengono ottime quantità di magnesio che favorisce il relax e contrasta l'ansia. Le noci, inoltre, stimolano anche la produzione di melatonina