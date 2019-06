Nutrigenomica, Nutraceutica ed Epigenetica: nasce in Campania la prima Scuola Permanente

Sempre più spesso si sente parlare di "super-food", nutrigenomica, nutraceutica, epigenetica. Ma di cosa si tratta? Iniziamo dicendo che già Ippocrate di Cos, vissuto intorno al 450 avanti Cristo, era convinto che gli alimenti sono in grado di influenzare l'organismo e che perciò da una dieta sbagliata deriva l'insorgenza di alcune malattie. Un paio di secoli dopo il saggio Epicuro di Samo affermò che "l'uomo è ciò che mangia", affermazione che da allora non smette di far riflettere. Si deve invece alla antichissima medicina tradizionale cinese e indiana il convincimento che non esiste un'alimentazione "sana in assoluto", ma ogni organismo richiede un'alimentazione "adatta". Sono queste le basi della

- Nutrigenomica: è una branca della medicina molecolare che studia i rapporti tra alimentazione, malattie e corredo genetico individuale, allo scopo di elaborare diete personalizzate per prevenire e/o contrastare malattie;

- Nutraceutica: è una scienza che studia le proprietà curative degli alimenti (il termine deriva da Nutrizione e Farmaceutica), in particolare i cosiddetti super-food: cibi cioé che hanno proprietà tali da contrastare l'insorgenza o combattere malattie. Il termine è stato coniato nel 1989 da Stephen L. De Felice fondatore e presidente della Foundation for Innovation in Medicine. Nutraceutici sono tutti i prinicipi nutrienti degli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute

- Epigenetica è una branca della biologia molecolare che studia le mutazioni genetiche e la trasmissione di caratteri ereditari non attribuibili direttamente alla sequenza del DNA.

Dopo anni di studio sulla filogenicità, la biodiversità, la genetica dei prodotti agroalimentari IGP e DOP, è nella nostra Regione che Scienza e Territorio sono riusciti a creare un'unica grande rete dando vita alla prima Scuola Permanente di Nutrigenomica, Nutraceutica ed Epigenetica che pone al centro dell'attenzione i più recenti studi e conoscenze scientifiche all'avanguardia in tema di corretta alimentazione e produzione degli alimenti, con l'obiettivo di combattere o prevenire l'insorgenza di diverse patologie.

Il taglio del nastro della Scuola oggi a Sarno, con l'esperta internazionale Teresa Esposito, medico chirurgo specialista in Biochimica clinica e genetica molecolare, Scienza dell’alimentazione-Dietologia clinica, PhD in Scienze mediche cliniche e sperimentali ed Enseignant Chercheur presso l’Università Blaise Pascal di Clermont Ferrand in Francia.

All'incontro anche la Presidente del Consiglio Regionale della Campaia, Rosa D'Amelio: "E' importante - spiega la Presidente - che in Campania si avvii un percorso permanente di studio su questi argomenti, perché siamo la regione della Dieta Mediterranea. Ma siamo anche, ancora, maglia nera in Italia per obesità infantile. Una corretta alimentazione, che passa attraverso la diffusione della cultura della Dieta mediterranea, è quindi fondamentale in termini di prevenzione, con inevitabili ricadute sulla spesa sanitaria".

Nel corso della giornata esaminate, in particolare, le problematiche connesse all'influenza dei nocivi ambientali nello sviluppo dei tumori della tiroide.