Emergenza Covid-19: anche il Policlinico della Federico II effettuerà l'analisi dei tamponi

È ufficiale. La Regione Campania ha dato il suo ok alla Federico II ad effettuare tamponi per la prima diagnosi di infezione da Covid-19. Grazie all’impegno della struttura, e in particolare del Dipartimento Assistenziale diretto da Francesco Beguinot e del Dipartimento di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia diretto da Maria Triassi, il Policlinico entra dunque nella CoreNet LAB Campania ed è autorizzato all’espletamento della diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori – Covid-19.

La Prof. Maria Triassi lancia quindi l'idea di un percorso diagnostico dedicato esclusivamente ai medici che lavorano in prima linea, per evitare sia la diffusione del virus sia la continua sospensione di servizi assistenziali per esigenze di sanificazione.