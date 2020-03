Norme anti-contagio: come fare l'autocertificazione senza stamparla esibendola sullo smartphone

Per tutti gli spostamenti le misure di contenimento del contagio da coronavirus emanate dal decreto governativo tra il 7 e l'8 marzo 2020 rendono obbligatorio portare con sé e, nel caso, esibire alle Forze dell'ordine un'autocertificazione. Un'incombenza non certo facile, tra necessità di stampare e riempire a mano il modulo ogni volta che per necessità si è costretti ad uscire di casa, per esibirlo in caso di controlli.

Così Cristian Pibia, giovane programmatore in un call center di Cagliari, ha messo a punto un'app per realizzare l'autocertificazione in modo digitale ed esibirla comodamente dallo schermo dello smart phone.

Completamente gratuita, l'applicazione può essere scaricata a questo link. Intervistato dal Corriere della Sera, Cristian ha spiegato che l'applicazione garantisce la massima sicurezza dei dati. Tra l'altro, nelle ultime ore, il giovane programmatore ha anche modificato e migliorato l'app, inserendo una modalità riservata alle sole forze dell’ordine, che così possono registrare più facilmente e velocemente le autocertificazioni dei cittadini in movimento: a poche ore dal lancio la versione digitale dell'autocertificazione è stata scaricata più di 15mila volte .

L'autocertificazione digitale è valida ad ogni effetto perché redatta in ossequio al DCPM del 9 Marzo 2020 (il modello verrà costantemente aggiornata in caso di successive modifiche) e la firma viene apposta digitalmente, come già è possibile fare per tanti altri documenti, riportando il proprio nome e cognome, data ufficiale e indirizzo ip al momento della firma.

La app - al momento - non è un sistema ufficiale del Governo o della Regione ma, vista la praticità e la semplicità, c'è da augurarsi che lo diventi.