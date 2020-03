Coronavirus: l'epilessia non espone a un rischio-contagio più alto

La notizia della morte, nella sua casa di Napoli, di una giovane donna che soffriva di epilessia e positiva al Covid-19 ha diffuso grande preoccupazione tra le circa 500mila persone affette da queste particolare patologia. A renderlo noto un comunicato della Lega Italiana Contro l’Epilessia-LICE, che è intervenuta per fare chiarezza.

“Dopo il caso a Napoli di una donna deceduta per infezione da Coronavirus, siamo stati inondati da numerosissime richieste di informazioni e chiarimenti da parte di pazienti e caregiver - spiega il Prof. Oriano Mecarelli, del Dipartimento Neuroscienze Umane dell'Università La Sapienza di Roma e presidente nazionale della Lice. "L’Epilessia e il suo trattamento con i farmaci specifici non costituiscono in alcun modo un fattore di rischio maggiore riguardo la possibilità di essere contagiati dal Covid-19 - continua il Prof. Mecarelli - Le persone con epilessia, a meno che non soffrano di altre patologie concomitanti, non sono immunodepresse e quindi il rischio che possano contagiarsi è lo stesso della popolazione generale. Le terapie con farmaci antiepilettici vanno assunte con regolarità, come sempre".

Resta inteso, ovviamente, che per le persone con epilessia valgono le stesse raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità come per chiunque di noi per evitare l'ulteriore diffusione del contagio.