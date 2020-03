Autocertificazione per gli spostamenti: il nuovo modello. E' in vigore da oggi

Con quasi 7mila persone sanzionate per violazione delle disposizioni anti-contagio, il Ministero dell'Interno ha varato una nuova direttiva per gli spostamenti finalizzata ad evitare che persone in quarantena vadano in giro come si è verificato negli ultimi giorni.

La nuova autocertificazione Con le nuove disposizioni cambia anche il modulo dell’autocertificazione. Il nuovo modello, in vigore da oggi, infatti, è comprensivo di "una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett oc) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare copia del documento d'identità.