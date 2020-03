Coronavirus: le persone con disabilità psichica potranno uscire. Ecco come e quando

Si è svolta presso l'Unità di crisi della Regione Campania una specifica riunione per affrontare le problematiche connesse all'assistenza delle persone con disabilità e non autosufficienti in questa delicata fase dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare è stato chiarito che per la gestione delle crisi comportamentali legate alle patologie i soggetti con disabilità psichica o patologie psichiatriche possono uscire di casa con l'assistenza necessaria di un accompagnatore, ma per il tempo strettamente necessario e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione della distanza interpersonale e uso di mascherine. Le situazione è stata infatti rietenuta rientrare nei casi di salute ed estrema necessità.

L'accompagnatore dovrà portare con sé apposita autocertificazione.

Sono state chiarite inoltre diverse raccomandazioni per la prevenzione di possibili contagi e per la corretta gestione delle persone ospitate in strutture residenziali sociali e sociosanitarie, anche riportandosi alle indicazioni specifiche dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'Unità di crisi coordinerà la raccolta dei fabbisogni relativi ai dispositivi di protezione individuale anche per i servizi sociali e sociosanitari, compatibilmente con la progressiva disponibilità che si prevede nei prossimi giorni e con le esigenze degli ospedali.