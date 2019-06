La nuova tecnica di make-up che fa miracoli per la pelle spenta e stanca

Si chiama strobing ed è la tecnica di make up che sta conquistando sempre più celebrities.

Contrariamente al contouring, la classica strategia di make up finalizzata a nascondere le imperfezioni attraverso gli effetti di chiaro/scuro e le ombre, infatti, lo strobing punta a valorizzare, illuminandole, alcune specifiche zone del volto. Letteralmente significa - appunto - luce stroboscopica. Ecco come realizzarlo.

Come fare lo strobing

Per realizzare lo strobing è necessario dare luce a precise aree del volto da scegliere, in base alle proprie caratteristiche, tra:

centro della fronte

mento

tempie

parte centrale del labbro (il cosiddetto arco di Cupido)

zigomi

punta del naso

parte interna delle palpebre

zona circostante il condotto lacrimale.

Cosa fare in 4 step

Step applica su tutto il viso una crema luminosa e idratante Step stendi il fondotinta per uniformare l’incarnato Step passa un velo di illuminante sui punti del viso che hai scelto Step fissa con una cipria in polvere perlata.

Cosa non fare

Per evitare un effetto innaturale, troppo stridente o grottesco sono

rigorosamente da evitare i prodotti opacizzanti al pari di quelli con effetti glitter: entrambi, infatti, azzererebbero la luminosità del make up

banditi i blush troppo scuri: contrasterebbero con l’effetto di freschezza dello strobing,

vietati colori carichi e vistosi per occhi e labbra

Quando non fare lo strobing

Lo strobing non è un make up che si presta ad ogni occasione. In particolare è sconsigliato se: