Autoabbronzante: quale scegliere e come usarlo

Se lo studio o il lavoro ti tengono incollato alla scrivania e gli amici ti prendono in giro perché a luglio inoltrato sei ancora bianco come un fantasma, nessuna paura: basterà ricorrere ad un prodotto autoabbronzante per ottenere rapidamente un'abbronzatura perfetta. Ecco tutti i consigli per scegliere il prodotto migliore per la tua pelle e, soprattutto, i segreti per applicarlo in modo giusto per ottenere una bella tintarella dall'effetto naturale e senza antiestetiche macchie

Come funziona l'autoabbronzante

Gli autoabbronzanti innescano una reazione tra le molecole di Dha o didrossiacetone di cui sono composti e le proteine dello strato corneo della pelle. Il Dha, presente naturalmente anche nel nostro corpo, è la sostanza che legandosi alle cellule di cheratina determina il cambiamento di colore della pelle cui conferisce il tanto desiderato tono dorato.

Il Dha è stato sottoposto a diverse ricerche da cui non sono emersi effetti tossici per la pelle per quanto, come per ogni prodotto cosmetico, è sempre bene utilizzare un po' di cautela.

Come scegliere l’autoabbronzante

Gli autoabbronzanti in genere sono proposti in:

crema

latte

spray

gel

La crema e il latte autoabbronzante sono i prodotti maggiormente nutrienti, dunque più indicati se si ha la pelle secca: sono però i più complicati da applicare e impiegano più tempo ad asciugare.

Il gel è sicuramente da preferire per le pelli più grasse.

Lo spray è ideale se si ha poco tempo.

Sugli autoabbronzanti è riportata la quantità di Dha presente:

se hai la pelle molto chiara, prediligi un autoabbronzante che non ne contiene più del 3% .

. se sei già abbronzata ma preferisci un colore più grintoso allora potrai spingerti anche oltre il 5%.

Come applicare l’autoabbronzante

Leggi sempre con attenzione le istruzioni per l’uso riportate sulla confezione del prodotto che acquisti.

Prima di applicare l’autoabbronzante, è necessario preparara la pelle per consentire al prodotto di aderire meglio e ottenere un effetto quanto più possibile naturale:

almeno una settimana prima dell’applicazione, elimina le cellule morte: esfolia e quindi idrata la pelle

dell’applicazione, elimina le cellule morte: e quindi idrata la pelle ventiquattro ore prima dell'autoabbronzante, fai uno scrub delicato senza olii, in modo che la pelle abbia il tempo di ristabilire il suo sottile strato idrolipidico

dell'autoabbronzante, fai uno senza olii, in modo che la pelle abbia il tempo di ristabilire il suo sottile strato idrolipidico il colore che otterrai dipende anche dal ph della tua pelle: per stabilizzarlo, prima di applicare il prodotto, fai la doccia con un detergente a ph neutro.

Per applicare il prodotto indossa dei guanti: sarà più semplice ed efficace ed eviterai macchie sulle mani.

Viso Per il viso è certamente consigliabile la crema progressiva: consentirà infatti di correggere il tiro mano a mano che la pelle si colora. Per applicare alla perfezione l’autoabbronzante occorrono movimenti circolari, che facciano penetrare il prodotto in profondità. Inizia con la "zona T" e poi procedi verso le tempie, con movimenti verso l’alto, mai verso il basso.

Sfuma molto bene il contorno occhi. Fai attenzione a non esagerare con la quantità di prodotto. Non dimenticare orecchie, mento e collo.

Corpo Per il corpo utilizza sempre movimenti circolari: inizia da piedi e caviglie per salire sulle gambe e quindi alla parte superiore del corpo. Ovviamente la parte più difficile è la schiena: decisamente meglio chiedere aiuto. Se non è possibile, applica davvero pochissimo prodotto.

Come mantenere l’effetto più a lungo

Solitamente l’effetto dell’autoabbronzante dura dai sette ai dieci giorni: l'applicazione andrà quindi ripetuta. Prima di procedere con la nuova applicazione, è consigliabile passare un buon esfoliante per rimuovere tutti i residui dell'applicazione precedente.

Dopo aver applicato il prodotto autoabbronzante, attendi 24 ore prima di fare il bagno o la doccia ed evita di sfregare la pelle. Ricorda sempre di bere molto e di idratare la pelle con una crema.

I consigli in più

Per un effetto naturale applica il prodotto sempre dal basso verso l’alto, con movimenti ampi e circolari.

Quando applichi l’autoabbronzante sul viso utilizza poco prodotto e, se usi uno spray, ricorda di applicarlo prima sul guanto, per poi procedere.

Attendi almeno 20 minuti (o il tempo indicato sulla confezione) prima di rimettere i vestiti: per precauzione puoi tamponare il corpo con una velina prima di indossare gli abiti.

Non passare mai due volte sulla stessa zona: se non sei soddisfatta, puoi passare il prodotto una seconda volta, ma sempre dopo aver aspettato l’asciugatura della prima applicazione.

Gli autoabbronzanti non sono affatto un sostituto delle creme protettive: se decidi di esporti al sole, anche in presenza di prodotti autoabbronzanti, non devi mai dimenticare di applicare i filtri di protezione contro i raggi ultravioletti.