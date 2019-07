Capelli: tutti i segreti per tagliarli da soli

Tagliarsi i capelli fa bene. E non solo perché elimina le doppie punte e rinforza la chioma. Costituisce infatti un modo per affermare la propria personalità, è liberatorio perché equivale a sbarazzarsi di pesi inutili, significa dare una svolta decisiva alla propria vita e contribuisce a far pensare al futuro con entusiasmo e positività.

Ad esserne convinti sono gli psicologi, che hanno studiato a lungo reazioni, motivazioni e comportamenti di chi decide di tagliare - spesso radicalmente - i capelli. In particolare

tagliare i capelli = mettere definitivamente la parola fine a una relazione non appagante

i capelli = mettere definitivamente la parola fine a una relazione non appagante permanente = voglia di divertirsi, desiderio di felicità, spensieratezza

= voglia di divertirsi, desiderio di felicità, spensieratezza extension = desiderio di romanticismo

= desiderio di romanticismo tintura > bionda = desiderio di una relazione sessualmente appagante

= desiderio di una relazione sessualmente appagante tintura > mora o castana = liberare la parte più nascosta e istintiva di sé

Per desiderio di cambiamento, pura vanità o necessità, ecco come tagliarsi da sole i capelli senza combinare un disastro:

Individuare la forma del proprio viso è fondamentale per capire qual è il taglio di capelli che davvero fa per te. L'acconciatura infatti deve adattarsi alla forma del viso, valorizzandone i pregi e nascondendone eventuali difetti. Se il tuo viso è

ovale: sei davvero fortunata perché qualsiasi taglio di capelli ti starà bene

sei davvero fortunata perché qualsiasi taglio di capelli ti starà bene rotondo : un taglio scalato è decisamente da preferire per puntare ad affinare la zona sottostante gli zigomi e conferire al volto un aspetto più armonioso

: un taglio scalato è decisamente da preferire per puntare ad affinare la zona sottostante gli zigomi e conferire al volto un aspetto più armonioso cuore : il taglio dovrà conferire volume e riempire la parte bassa del viso

: il taglio dovrà conferire volume e riempire la parte bassa del viso quadrato : ci vuole un'acconciatura morbida e mossa, per ammorbidire i lineamenti. Da evitare quindi linee diritte, anche per la frangia, e capelli lisci che esaspererebbero le spigolosità del volto

: ci vuole un'acconciatura morbida e mossa, per ammorbidire i lineamenti. Da evitare quindi linee diritte, anche per la frangia, e capelli lisci che esaspererebbero le spigolosità del volto oblungo: necessaria la frangia, possibilmente scalata, per accorciare il viso e renderlo più armonico. Bene un taglio mosso che conferisca volume ai lati, in particolare nella parte bassa del viso.

Una volta deciso, procurati forbici da parrucchiere, maneggevoli e ben affilate, che sono fondamentali per non sfibrare i capelli, e ricorda di procedere sempre in maniera decisa: qualsiasi esitazione, infatti, finirebbe inevitabilmente per deviare il taglio.

NB: tenendo le forbici in verticale eviterai la formazione di doppie punte.

1. Fare la frangia

Raccogli la parte di capelli da tagliare sopra la fronte, a partire dal centro della testa. Pettina bene la ciocca e inumidiscila con acqua, quindi, tenendola saldamente tra le dita, fai mezzo giro e taglia. In questo modo la frangia risulterà leggermente più lunga lateralmente e non dritta. Attenta a non tagliate troppo in alto, o la frangetta risulterà cortissima! Meglio farla più lunga e, nel caso, accorciarla in seguito.

2. Il bob

Per realizzare un bob (caschetto) procedi in questo modo: pettina bene i capelli, inumidiscili e con un pettine a denti stretti portarli tutti indietro nel modo più ordinato possibile.Con un elastico legali ben stretti in una coda bassa con un elastico: per realizzare un caschetto corto dietro e più lungo avanti, i capelli andranno tagliati appena sotto l'elastico.

3. Scalare i capelli

Per ottenere un taglio scalato e sfoltire leggermente i capelli, legali in una coda alta al centro della testa. Procedi mettendoti a testa in giù, pettina bene i capelli e legali posizionando l’elastico sulla fronte, poi taglia solo le punte: quando li scioglierai, saranno scalati uniformemente su entrambi i lati.

Le regole fondamentali per tagliare i capelli a casa