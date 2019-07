Cruscotto appiccicoso? Ecco come rimediare

In questi giorni di temperature da bollino rosso, a Napoli a molti sarà capitato di sedersi in auto e di trovarsi a toccare un cruscotto untuoso e viscoso provando una sgradevole sensazione di appiccicaticcio. Il sebo che, a causa del contatto con le mani, inevitabilmente resta sulle superfici, infatti, a causa del caldo si scioglie e imprigiona la polvere che entra nell'abitacolo. Il risultato è una specie di pellicola attaccaticcia che sporca mani e vestiti. Meglio quindi procedere ad un'efficace pulizia.

Ecco la nostra guida per far tornare la plancia come nuova senza troppa fatica:

Step 1

è necessario innanzitutto rimuovere la polvere. L'operazione è da fare con un panno non abrasivo,asciutto e pulito, e - in angoli, fessure e vicino ai vari pulsanti - un pennello a setole morbide di lunghezza media .

Step 2

dopo aver letto attentamente le istruzioni dell'auto per escludere l'eventuale presenza di materiali che richiedano detergenti o prodotti particolari, passare - anche più volte, in base al livello di sporco - una spugna morbida, non abrasiva, leggermente inumidita con una soluzione fatta da 2 parti di acqua e 1 di sgrassatore non aggressivo.

Attenzione: la spugna non dovrà mai essere passata su display o componenti e comandi elettrici e digitali.

Step 3

dopo aver eliminato polvere e grasso, è il momento di applicare uno specifico prodotto protettivo in grado di crea un film antistatico che respinge la polvere, ostacola la formazione di impronte (cioé il trasferimento di grasso dall'epidermide) e allontana acqua e sporco.

Sul mercato sono disponibili pratici prodotti multifunzione che, oltre a detergere e proteggere il cruscotto, ravvivano le plastiche, profumano leggermente l'abitacolo e assicurano un’efficace barriera anti-UVA/UVB, limitando l’invecchiamento precoce dei materiali della plancia. Si tratta di prodotti adatti alla pulizia non solo di materiali plastici ma anche di gomma, pelle, similpelle e radica.

