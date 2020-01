Come diventare OSS

Oss è l'acrononimo con cui si indica l'operatore socio-sanitario: si tratta di una figura professionale qualificata, istituita da un accordo Stato - Regioni del 2001, che ha le competenze per aiutare chi - per patologie croniche o incidenti o qualsivoglia situazione di disagio - indipendentemente dall'età, ha difficoltà a

svolgere le normali attività quotidiane

avere cura dell'igiene personale

governare la casa

organizzare i momenti fondamentali della vita quotidiana

inoltre

monitora e rileva i bisogni e eventuali evoluzioni della situazione complessiva dell'assistito

dialoga, ascolta, comunica anche con i familiari

collabora con il personale sanitario (medici, infermieri etc) e sociale (assistenti sociali, volontari, responsabili di comunità e case famiglia etc.).

Il lavoro di un Oss può svolgersi a casa dell'assistito, dunque prestando assistenza domiciliare, oppure in strutture specifiche, come ad esempio quelle per anziani, o case di cura e ospedali.

Come si diventa Operatore socio sanitario

Per diventare Operatore socio sanitario è necessaria una specifica formazione professionale seguendo un corso base della durata di 1000 ore tra lezioni in aula e frequenza di tirocinio, organizzate da appositi Enti come ad esempio la Croce Rossa.

Le materie di studio per complessive 560 ore possono essere suddivise in quattro macroaree disciplinari:

Area socio-culturale: comprende le basi della legislazione e della gestione e organizzazione dei vari servizi di assistenza e ausilio Area psicologica e sociale: va dalla pedagogia alla psicologia Area igienico-sanitaria: va dalle basi del pronto soccorso a quelle della riabilitazione, norme di igiene etc. Area tecnico-operativa: include materie come l'attività domestico-alberghiera, assistenza domiciliare, animazione, socializzazione elementi di informatica

Vanno quindi effettuate 440 ore di stage.

Al termine del corso è necessario superare un esame finale, teorico e pratico. L’attestato di qualifica ha validità su tutto il territorio nazionale.

Proprio in questi giorni la Regione Campania ha stipulato un accordo con la Croce Rossa Italiana e l'Ufficio Scolastico Regionale che, come già accade in altre regioni del nostro Paese, consentira’ ai

diplomati degli istituti scolastici a carattere socio-sanitario infermieri volontari

di acquisire la qualifica di operatore socio sanitario frequentando un percorso formativo integrato più breve, in ragione delle specifiche competenze già acquisite. "In questo modo - spiega l'assessore regionale alla formazione Chiara Marciani - viene valorizzata la preparazione specifica acquisita sia dai diplomati degli istituti socio-sanitari sia dagli infermieri volontari, sanando un'immotivata discriminazione rispetto agli omologhi di altre regioni"