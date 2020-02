CoVid 19: il virus si combatte anche a tavola. Ci spiega come il nutrizionista Febo Quercia

CoVid-19 come l'influenza, il raffreddore e tante altre patologie si combatte anche a tavola. Come e perché lo spiega il nutrizionista Febo Quercia:

"I nutrienti che introduciamo con l’alimentazione sono le prime armi di cui il nostro organismo dispone per contrastare le malattie, soprattutto in momenti di particolare stress fisico, come i passaggi di stagione o i repentini cambi di temperatura, qual è appunto quello in cui ci troviamo.

A prescindere, quindi, dalla diffusione del CoVid 19, per garantire al nostro corpo un buon livello di difese immunitarie è sempre importante mangiare bene, in maniera corretta, adottando nel contempo un corretto stile di vita. Significa che oltre a dover rispettare sempre le basilari regole di igiene, personale e domestica, è anche fondamentale fare quotidianamente esercizio fisico.

Per quanto riguarda specificamente l’alimentazione, le nostre difese immunitarie traggono beneficio innanzitutto dal consumo di Vitamina C: via libera quindi a Fragole, Mirtilli, Kiwi, Agrumi, Pomodori, Patate e anche al peperoncino che tra gli alimenti è quello con il maggiore quantitativo di vitamina C in natura.

La vitamina C inoltre svolge anche altre funzioni importanti per il benessere complessivo: rinforza i capillari, favorisce l'assorbimento del ferro, migliora la vista e la salute delle gengive e delle mucose in genere.

E’ poi fondamentale prestare attenzione all’equilibrio intestinale: se a livello intestinale non ci sono problemi, infatti, tutto l'organismo resta in salute e benessere.

Per rinforzare con efficacia le difese immunitarie è quindi utile assumere periodicamente, e soprattutto in coincidenza con i cambi di stagione, fermenti lattici vivi. In particolare, sono consigliati i probiotici che si rendono attivi a livello dell'intestino, superando i vari "controlli" dell'apparato gastrointestinale.

L’integrazione più utile, oltre alla vitamina C e ai fermenti lattici, resta quella di Echinacea: si tratta di un antivirale naturale conosciuto da secoli, molto efficace per dare un aiuto al sistema immunitario. La fitoterapia consiglia la tintura madre di echinacea nei periodi più a rischio, come appunto i cambi di stagione o l'arrivo dei primi freddi.

Non vanno trascurati poi i Sali minerali e in particolare lo Zinco: questo prezioso minerale agisce nella sintesi proteica, aiutando la produzione di cellule del sistema immunitario. Lo zinco svolge anche una non trascurabile azione di guarigione nelle patologie croniche o recidive. Tra i cibi più ricchi di zinco ci sono i frutti di mare, cari alla tradizione culinaria napoletana, mandorle, semi di zucca, noci, piselli, fave, avena e zenzero fresco.

Il consiglio più importante è comunque quello di non abbandonarsi a psicosi, ansie, allarmismi e paura che generano immuno-depressione con la conseguenza di abbassare ancora di più le proprie difese immunitarie e esporsi ad un più probabile rischio di contagio… di QUALSIASI virus, con e senza corona ^___^