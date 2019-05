Scorzette di limone e arancia: semplici da fare in casa, anche al cioccolato

Estate tempo di agrumi e di ricette facilli e veloci ma capaci di stupire amici e familiari. Ideali per completare un pranzo o una cena, magari in terrazzo in giardino, o da giustare in salotto le scorzette di arancia o limone. Farle in casa è semplicissimo e il risultato sorprendente e spettacolare

Dosi

una decina tra arance e limoni biologici, con l'unica accortezza di sceglierli con la buccia molto doppia. Ottimi, ovviamente, i limoni di Procida o della Costiera.

zucchero semolato

acqua quanto basta

Preparazione

Lavare bene gli agrumi con acqua fredda. Separare con un coltello da cucina la buccia dal frutto (che potrà essere utilizzato per preparare gelati , sorbetti o centrifugati ) avendo cura di lasciare attaccato alla buccia abbastanza " pane " (la parte bianca che separa la buccia esterna dal frutto)

, sorbetti o ) avendo cura di lasciare attaccato alla buccia abbastanza " " (la parte bianca che separa la buccia esterna dal frutto) mettere sul fuoco tre ampie padelle riempite a 3/4 di acqua. Quando l'acqua raggiunge il bollore , calare le bucce di agrumi nella prima padella. Appena l'acqua riprende il bollore, con un mestolo forato passare le scorzette nella seconda padella e quindi nella terza . Alla ripresa del bollore nell'ultima padella, alzare le scorzette e metterle a scolare per qualche minuto.

riempite a 3/4 di acqua. Quando l'acqua raggiunge il , calare le bucce di agrumi nella padella. Appena l'acqua riprende il bollore, con un mestolo forato passare le scorzette nella padella e quindi nella . Alla ripresa del bollore nell'ultima padella, alzare le scorzette e metterle a scolare per qualche minuto. Pesare le scorzette ben scolate e prendere zucchero semolato per lo stesso peso delle scorzette

le scorzette ben scolate e prendere per lo stesso peso delle scorzette Mettere lo zucchero semolato in una capace padella antiaderente e farlo sciogliere su fuoco dolce aggiungendo 1 solo cucchiaio scarso di acqua fredda, avendo cura di rigirare spesso con un cucchiaio di legno.

di acqua fredda, avendo cura di rigirare spesso con un cucchiaio di legno. Appena lo zucchero sarà sciolto, immegervi le scorzette - mantenendo il fuoco a intensità medio-dolce, per evitare che lo zucchero caramelli o bruci - e rigirare spesso finché non avranno assorbito (e asciugato) lo zucchero (ci vorrà un po' di tempo).

- mantenendo il fuoco a intensità medio-dolce, per evitare che lo zucchero caramelli o bruci - e rigirare spesso finché non avranno assorbito (e asciugato) lo zucchero (ci vorrà un po' di tempo). Prestare molta attenzione nelle fasi finali per evitare che lo zucchero caramelli e conferisca uno sgradevole sapore amarognolo alle scorzette.

nelle per evitare che lo zucchero e conferisca uno sgradevole sapore amarognolo alle scorzette. Far raffreddare su un foglio di carta forno.

Le scorzette così preparate si conservano per almeno 10 giorni in ambiente fresco (non mettere in frigo). Possono inoltre diventare

Scorzette al cioccolato:

mettere del cioccolato fondente al 70 per cento a sciogliere a bagnomaria in un pentolino alto, dal fondo stretto. Appena sciiolto, mantenenedolo sul bagnomaria, immergervi rapidamente le scorzette nel cioccolato per poi metterle a raffreddare su un foglio di carta forno