Prezzi delle case a Napoli: le quotazioni con la mappa delle zone

Le zone della nostra città più importanti dal punto di vista del mercato immobiliare sono: Vomero, Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta, seguite da Arenella, Pendino-San Giuseppe, Bagnoli e Soccavo.

In base alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate, il prezzo medio degli appartamenti in vendita a Napoli è assestato su quasi 3mila euro al m², circa il 55% in più della media regionale, ferma a meno di 2mila euro al m², e circa il 28% superiore alla media provinciale che è poco al di sopra dei 2mila euro al m².

I prezzi delle case nella nostra città risultano inferiori di quasi 1/3 rispetto a quelli di Milano ma sono oltre il doppio di quelli di Palermo.

In città gli operatori immobiliari contano circa 65 diverse zone, con un prezzo al m² che va per le compravendite da un minimo di circa 800 a oltre 6.000 euro e per le locazioni da poco più di 2 euro a quasi 13,5 euro al m² al mese: si tratta dunque di un mercato decisamente disomogeneo, condizionato da molteplici fattori quali sicurezza, presenza di buoni collegamenti del trasporto pubblico, infrastrutture e servizi, arredo urbano, prestigio degli immobili e, ovviamente, livelli di richiesta.

Le zone

Dal punto di vista del mercato immobiliare, le zone di Napoli possono essere raggruppate per target:

famiglia: con il Vomero al primo posto, si caratterizzano per qualità dei servizi (scuole, negozi, mercatini, ospedali) e vivibilità

lavoro e professioni: dominato da Chiaia, da sempre il cuore della vita economica e professionale

dormitorio: con case dai prezzi decisamente bassi ma pochi servizi che rendono necessari continui spostamenti per le principali attività come studiare, lavorare etc

lusso ed extralusso: in cima alla lista dei desideri c'è Posillipo, con i suoi parchi con discesa a mare e vedute mozzafiato sul Golfo che fanno dimenticare qualsiasi disagio come la mancanza di collegamenti metro o i pochi posti per le auto.

I costi

Per conoscere l'andamento delle quotazioni NapoliToday ha consultato Angelo Fiore, titolare della Montecarlo Real Estate, tra le più accorsate agenzie immobiliari operanti in città, autore tra l’altro di una “Guida agli investimenti immobiliari di pregio per investitori e professionisti” pubblicata da Amazon e disponibile in formato kindle.

Fiore spiega che i città i prezzi più bassi sono nell’area est, in particolare tra Scampia, Monte Rosa, Rione S. Gaetano e Don Guanella, dove partono da circa 800 euro al m², e San Giovanni a Teduccio, con circa 1.300 euro al m². Le quotazioni più alte si registrano invece tra Piazza Amedeo, Piazza dei Martiri, Mergellina e via Caracciolo, con circa 5.500 euro al m² e oltre - se l’immobile è di particolare pregio architettonico o storico, panoramico e dotato di impiantistica efficiente o terrazzi a livello - e Posillipo.

Ecco una tabella, indicativa, dei valori medi al metro quadro