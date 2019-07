Prenotare la casa per le vacanze on-line: come evitare le truffe

Ormai anche la casa per le vacanze si cerca, trova, prenota e paga on-line. La truffa però è sempre in agguato. Ecco a cosa prestare attenzione prima di fare qualsiasi pagamento:

Il prezzo:

E’ il mercato a dettare legge in fatto di prezzi. Un costo al di sotto della media di stagione o della meta scelta è un campanello d’allarme Nella truffa vacanze il phising si fa innanzitutto con annunci che propongono prezzi particolarmente bassi

La fotografia

Normalmente chi propone in locazione soluzioni economiche per vacanze familiari non paga un fotografo professionista per le immagini da pubblicare. Fotografie particolarmente belle devono far riflettere. Con l’aiuto di Google, grazie alla sua funzione di ricerca inversa delle immagini, è possibile controllare rapidamente se l’immagine della casa o del villaggio vacanze è stata scaricata dal web e da quale indirizzo.. In ogni caso contattate il proprietario e chiedete foto fatte con il cellulare di particolari (come una lavastoviglie o il ripostiglio) e iniziate a preoccuparvi se tergiversa o prende molto tempo

Le informazioni

Gli annunci contengono una serie di informazioni che possono essere controllate on-line. Digitare nell’apposito motore di ricerca di Google

il nome del proprietario, ad esempio, vi consentirà di verificare le sue tracce digitali (ad esempio se è attivo nei social, l’aspetto, la professione)

l’indirizzo, grazie a Google maps, vi mostrerà se l’immobile o l’hotel si trova davvero nel luogo indicato

La prenotazione e il pagamento

Meglio diffidare se

l’Iban o il conto corrente del proprietario risultano all’estero (il Paese è indicato dalle prime due lettere: IT = Italia)

il proprietario vi propone di effettuare la prenotazione via mail o fax: preferite sempre i portali di prenotazione on-line che forniscono garanzie contro le truffe.

il proprietario vi chiede di pagare con carte prepagate o attraverso money transfer o, peggio, per contanti: solo il bonifico bancario o la carta di credito consentono, in caso di necessità, di tracciare la transazione Il

il proprietario vi dà fretta dicendo che – per qualsivoglia motivo - la transazione deve essere chiusa subito

Prima di pagare: