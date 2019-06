Formiche: tutti i rimedi per allontanarle di casa

Con il caldo in casa arrivano spesso anche le formiche. Sostanzialmente innocui, questi insetti comportano ben più di un disagio. Assaltano infatti qualsiasi cibo trovino sul loro cammino e, soprattutto, con la loro presenza, danno una sensazione di sporco e trascuratezza anche alla più pulita delle camere.

Le formiche di solito arrivano in casa scavando lunghi tunnel. Sbucano da fessure e crepe nei muri o nei pavimenti, che rappresentano comode vie di accesso. Non è raro anche che il formicaio si trovi in un vaso delle piante, per cui l'accesso avviene direttamente dal davanzale o dal balcone.

Per tenere lontane da casa le formiche, ovviamente, la pulizia è fondamentale ma potrebbe non essere sufficiente. In caso di invasione già iniziata, infatti, è necessario ricorrere a specifici prodotti repellenti. Per un risultato efficace è indispensabile rintracciare la "base" di partenza degli invasori: occorre quindi una minuziosa perlustrazione alla ricerca della fessura da cui provengono le formiche, dopodiché è il momento di scatenare la controffensiva. Qualsiasi prodotto, chimico o naturale, usato direttamente all'ingresso del formicaio sarà infatti più efficace e terrà lontani i nemici più a lungo, costringendoli a scavare un nuovo tunnel o a trovare una nuova via d'uscita.

Rimedi contro le formiche

La natura, fortunatamente, offre molte alternative a chi, avendo bambini piccoli o animali domestici, non vuole usare prodotti chimici. Ecco le più efficaci:

Succo di limone: l'aroma di questo agrume riesce a disorientare il radar biologico delle formiche. Spruzzato su davanzali e soglie contribuisce ad allontanare l'invasione (da non usare però sul marmo).

Cannella: in polvere o olio essenziale, è un efficace repellente. Ne basta una piccola quantità all'uscita del formicaio e lungo la fila di invasori

Menta: una barriera di foglioline su soglie e davanzali impedisce l'ingresso dei nemici. Se non si dispone di menta fresca, si può ricorrere all'olio essenziale di menta piperita da diluire in acqua e spruzzare all'uscita del formicaio.

Pepe di Cayenna: un bel mucchietto di pepe all'uscita del formicaio renderà il varco inutilizzabile per gli invasori

Sale fino: le formiche lo temono allo stesso modo del pepe. Riempiendo di sale l'uscita del formicaio, le formiche saranno costrette a scavare un nuovo tunnel.

Aglio: l’odore intenso allontana le formiche.Qualche spicchio leggermente schiacciato - se si sopporta l'odore - da collocare all'uscita del formicaio o strofinare su soglie e davanzali è un valido rimedio .

Chiodi di garofano: usati per aromatizzare arrosti e carni, sono detestati dalle formiche. Possono essere sistemati in comodi sacchettini di garza nelle dispense, a difesa degli alimenti, e soprattutto per impedire l'uscita dal formicaio.

Aceto. Prodotto naturale perfetto per lavare frigo, condizionatore, lavastoviglie e stoviglie in genere, è anche un ottimo repellente contro le formiche. Da spruzzare vicino alla colonia o nei punti di passaggio.

Carbonato di calcio. Le formiche decisamente non lo amano: da spargere lungo muri, davanzali, ingressi e fori di uscita.

Se tutto questo non dovesse bastare, allora è il momento di usare rimedi più decisi. Ecco le proposte dal web:

Prodotti disponibili sul web contro le formiche