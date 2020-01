Cosa seminare nel mese di febbraio: i consigli per il tuo orto urbano

L'orto urbano fa sempre più tendenza. Facilmente realizzabile in qualsiasi spazio, dai davanzali delle finestre ai balconi, dai terrazzi alle verande o, anche, direttamente in casa, vicino ad una fonte di luce esterna, dà la possibilità a tutti di mettere alla prova il proprio pollice verde ed anche estro e fantasia nell'abbinamento di semi e piantine oltre che nel decoro dei contenitori.

Se l'idea vi piace, potete iniziare già da subito provando con uno dei bulbi più semplici da coltivare che, tra l'altro, darà vita ad un fiore molto bello (anche se per niente profumato): l'aglio.

Cosa piantare a febbraio Il mese in cui va piantato l’aglio è febbraio: il bulbo va messo a dimora con la punta rivolta verso l'alto. Il terreno deve essere morbido, sufficientemente grasso, lavorato. Assieme all'aglio potrete sistemare nel contenitore anche le cipolle primaverili, che daranno germogli di un bel verde.

Attenzione: aglio e cipolla per dare il meglio devono essere piantati in luna calante, come insegna una millenaria tradizione contadina.

In base allo spazio a disposizione e al vostro gusto, potrete anche seminare