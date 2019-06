Macchie sui tessuti: come eliminarle

Sui tessuti ogni macchia richiede un trattamento specifico. In commercio ci sono infiniti prodotti ma spesso in casa abbiamo pratici ed ecomici rimedi offerti dalla natura. Eccone alcuni:

- acqua ossigenata: è un ossidante, innocua su lana e seta va però utilizzata con cautela (meglio diluirla con un po' di acqua) sui sintetici e i colorati. Funziona sulle fibre di origine animale contro le macchie di erba e frutta; sulle fibre sintetiche contro sangue, cioccolato, vino. In genere schiarisce le bruciature.

- aceto bianco: da non utilizzare puro, ma diluito in misura di 1 cucchiaio ogni 3 di acqua fredda. Ravviva i colori ed elimina le macchie di inchiostro (da non usare su tessuti acetati)

- alcol denaturato: da utilizzare diluito con acqua solo su tessuti bianchi e resistenti di cotone contro catrame, resina, vernice, cera. Rigorosamente da evitare sui tessuti acetati.

- alcol puro: è quello che si usa per preparare i liquori. A 95° è ideale contro le macchie di biro, liquore e ruggine su tutti i delicati. Va utilizzato al naturale, tamponando delicatamente

- bicarbonato: sciolto in acqua fredda dà buoni risultati sugli orribili aloni di sudore

- sale fino: una tazza da latte in circa un litro di acqua fredda è efficace contro le macchie di sangue, mentre in acqua calda rimuove quelle di cioccolato. In proporzione di un cucchiaio ogni 2 di alcol denaturato il sale fino è efficace contro l'unto. E' ottimo per assorbire il vino rosso quando cade sulla tovaglia (da lasciare agire circa 15 minuti e poi spazzolare)

- succo di limone: caldo è efficace sulle macchie di ruggine (non utilizzare mai sul marmo), freddo su quelle di frutta.