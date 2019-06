Come scoprire se nel tuo cuscino ci sono acari dermatophagoides e cosa sono

Se appena metti la testa sul cuscino iniziano

starnuti e/o tosse

congestione nasale

arrossamento, prurito e/o gonfiore agli occhi

congiuntivite, lacrimazione

fastidio alla luce

prurito al naso, al palato o alla gola

senso di malessere generale, debolezza, affaticamento e disturbi del sonno,

non ci sono dubbi: il tuo letto è abitato da "dermatophagoides spp", ovvero divoratori di epidermide cioè i terribili acari della polvere.

Al suo interno un singolo materasso può contenere fino a 10 milioni di acari.

Gli esperti in un solo grammo di polvere ne hanno contati oltre 2.000.

Addirittura il 10% del peso di un cuscino di 2 anni può essere costituito da scheletri di acari e scarti della loro digestione.

Cosa sono gli acari

Questi terribili animaletti responsabili di circa il 75% delle allergie respiratorie sono minuscoli aracnidi, con una vita media di circa 3 mesi, che si riproducono al ritmo di un uovo al giorno e si nutrono di desquamazioni umane: forfora, pellicine, capelli, unghie etc. Adorano il caldo e l'umidità. Dunque il loro habitat preferito è tra coperte e lenzuola, su divani e poltrone, tappeti e tende. Odiano invece la luce solare e muoiono se l'umidità si abbassa troppo

Come combattere gli acari

Tenere sotto controllo gli acari è possibile. Vediamo come:

Temperatura: la casa e in particolare le camere da letto vanno tenute possibilmente ad una temperatura inferiore ai 20 gradi, con un tasso di umidità non superiore al 50%. E' molto importante inoltre cambiare l'aria, più volte ,nel corso della giornata, anche d'inverno.

Letti: bisogna sempre arieggiare il letto prima di rifarlo, possibilmente stendendo alla luce per almeno mezz'ora lenzuola, coperte e copriletti

Pavimentazione e rivestimenti: meglio evitare la moquette a favore di superfici facilmente lavabili. Se presenti, i tappeti andrebbero puliti ogni giorno, da entrambi i lati, con l'aspirapolvere.

Pulizia: gli acari vivono nella polvere. Meglio quindi riporre al chiuso tutto quello che non può essere facilmente spolverato e/o lavato. Tutto quello che non può essere lavato a temperature superiori ai 60 gradi e/o successivamente stirato ad alta temperatura può essere riposto in frigorifero o, meglio ancora, in freezer, per 24 ore prima di essere lavato: con il freddo infatti la vita degli acari si riduce fino al 75%

Tende: le tende vanno lavate in inverno almeno ogni tre mesi, in estate almeno una volta al mese

Indumenti: giacche, pullover, cappotti etc. prima di essere riposti negli armadi andrebbero lasciati per un po' all'aria, possibilmente al sole Materassi, cuscini e coperte vanno protetti con rivestimenti traspiranti dotati di certificazione antiacaro