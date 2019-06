Come fare la spesa senza sprechi e risparmiare

Riempire la dispensa senza svuotare il portafogli per quanto difficile non è impossibile. Vediamo come, in pochi step:

Step 1 Pianificare

Junk food e tentazioni costano centinaia di euro l'anno. Meglio andare al supermercato con la lista della spesa, scritta verificando con attenzione cosa davvero serve in casa, e preparati mentalmente a non degnare di un solo sguardo quello che non è presente nell'elenco

Step 2 Avventurarsi nel supermercato solo dopo mangiato

Quando si fa la spesa a stomaco vuoto, è la fame che sceglie per noi. Così si finisce sempre per mettere nel carrello molto più del dovuto e, soprattutto, cibi che poi una volta a casa non mangeremo. Scegliere tra scaffali e scaffali di leccornie è un'operazione da fare con la mente sgombra e la pancia piena

Step 3 Controllare sempre i prezzi per peso di prodotto

Per essere sicuri che un prodotto sia davvero conveniente, è indispensabile controllare il prezzo al chilo o al litro: a volte, infatti, un prodotto costa meno di altri unicamente perché pesa meno.

Step 4 Fare attenzione agli sconti

E' un dato di fatto: gli sconti non sono sempre convenienti. Prodotti con il prezzo ribassato, infatti, possono costare comunque più di altri che differiscono solo per la marca o il packaging. Prima di fare incetta di prodotti scontati, quindi, è sempre meglio fare un confronto. In ogni caso, prima di riempire il carrello, meglio chiedersi se il prodotto in saldo è davvero utile e in che quantità può essere consumato prima dell'inevitabile scadenza.

Step 4 Occhio alla scadenza

La scadenza indica la vita utile dei prodotti. Verificarla è sempre buona regola, per evitare di portare a casa un alimento rapidamente deperibile o che non saremo in grado di consumare in tempo.

Step 5 Per le buste della spesa è la somma che fa il totale (direbbe Totò)

Portare con sè shopping ripiegabili aiuterà a risparmiare dai 10 ai 20 centesimi a busta. Calcolando quante buste occorrono in un anno, si tratta di una discreta somma. Inoltre si contribuirà a salvaguardare l'ambiente.

Step 6: Sfuso è meglio

Apposite ricerche indicano che imballaggi e confezioni incidono del 35% circa sul prezzo finale del prodotto: meglio quindi orientarsi su prodotti sfusi, più economici ed anche più eco-sostenibili. Se poi il prodotto sfuso non c'è, compatibilmente con il nostro consumo, sempre meglio orientarsi sulle confezioni più grandi, su cui l'incidenza del costo del packaging è minore.

Step 6: Evitare i cibi pronti

Comodissimi nelle situazioni di emergenza, sono decisamente molto più costosi dei prodotti freschi, soprattutto per il packaging necessario. Con un po' di organizzazione si riesce facilmente ad ovviare alla mancanza di tempo, dedicando un paio di giorni al mese a preparare in anticipo verdure, sughi e interi piatti da congelare.

Step 7 Un aiuto dalla tecnologia

Se per questioni di tempo e ritmi è impossibile verificare nei diversi negozi - spesso molto distanti tra loro - prezzi, sconti e offerte, il problema può essere risolto grazie ai moderni device: sono tantissime, infatti, le app e i siti che consentono di visionare e confrontare i prezzi.