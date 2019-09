Come difendere casa dai ladri con le finestre a tecnologia avanzata

Magari nel bel mezzo di una gita fuori porta o nel corso di una riunione importante, a chi non è capitato di ricordare all'improvviso di non aver chiuso balconi e finestre? Impossibile tornare in tempi rapidi come non restare preda dell'ansia e della paura di trovare l'appartamento svaligiato.

Ad aiutare chi è preso tra mille impegni di lavoro e famiglia a garantire la sicurezza della casa adesso però ci pensa la domotica.

Domotica e sicurezza

La domotica fornisce un aiuto fondamentale per garantire la sicurezza in casa e prevenire diverse tipologie di rischi. La tecnologia consente infatti non solo di dotare porte e finestre di sistemi di allarme in grado di segnalare intrusioni attraverso rottura dei vetri o delle serrature, ma anche di controllarle a distanza, tramite smartphone, verificandone la corretta chiusura o l'integrità.

La domotica applicata alla casa si rivela decisamente utile, inoltre, anche in caso di fughe di gas o incendi improvvisi: grazie ad appositi sensori e alle app di riferimento, infatti, consente di essere avvisati in tempo reale e/o di allertare il personale specializzato per la messa in sicurezza di persone e ambienti.

Come far interagire gli infissi con il sistema domotico

In comercio si trovano particolari sensori, in genere di facile installazione, soprattutto sugli infissi di alluminio, che consentono di controllare da remoto, tramite app con il telefono, l'apertura o la chiusura di finestre e balconi. Sono dunque l'ideale non solo se ci si deve allontanare da casa ma anche se si sta a letto, al calduccio, e inizia improvvisamente a piovere o arriva una bufera di vento oppure, al contrario, si desidera un po' d'aria fresca senza doversi alzare.

Lo stesso sistema può essere applicato anche alle tapparelle o alle tende da sole: in questo modo si potrà avere sempre la giusta illuminazione nelle varie ore della giornata.

Un tempo riservata a pochi privilegiati, la domotica è ormai accessibile a tutti, grazie ai costi contenuti per impianti di qualsiasi genere, dalle supercentraline ai singoli apparecchi come frigoriferi, forni, lavatrici e condizionatori che consentono di ottimizzare tempo, energie e consumi, limitando gli sprechi, con ottime ricadute sui costi delle bollette.

