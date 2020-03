Piante sul balcone: tutti gli errori che non sai di commettere

Marzo è il mese ideale per iniziare a pensare come abbellire gli spazi esterni seminando o piantumando. Spesso, nella scelta, ci si lascia trasportare dalla bellezza di alcune piante e fiori viste nei vivai o sulle brochure ma poi l'esito sul nostro balcone si rivela disastroso. Nella maggior parte dei casi foglie giallognole e stentoree e pochissimi fiori sono dovute, oltre che alla scarsa attenzione per la composizione e sistemazione del terreno nei vasi, ad un'errata esposizione al sole.

Esposizione a Sud

Se il vostro spazio esterno è rivolto al sud, e non avete coperture o tendaggi, sarà soleggiato per buona parte della giornata. E' evidente quindi che qualsiasi pianta che richiede ombra o penombra rischierà di seccare o, comunque, soffrirà molto e non potrà dare i risultati sperati. Meglio puntare su piante che amano il sole come

Buganville

Geranio

Echinacea

Lavanda

Petunia

Primula

Rosa

Tulipano

e anche piante aromatiche come

Basilico (richiede molta acqua)

Finocchietto

Origano

Peperoncino

Rosmarino

Salvia

Esposizione ad Est

Se il vostro balcone è esposto ad est, avrà pieno sole fino a mezzogiorno, mentre sarà in penombra nella parte normalmente più calda della giornata. Potrete quindi scegliere senza grossi problemi tra le piante che amano la luce e quelle che desiderano l’ombra come

Clematide

Dalia

Petunia

Piante grasse

Le piante grasse, in particolare, sono un’ottima scelta per chi non è molto pratico ed ha poco tempo per il giardinaggio. Generalmente, infatti, richiedono poca acqua e sono molto resistenti. Diverse varietà, inoltre, hanno una bella resa dal punto di vista decorativo. Le più diffuse sono

Aloe

Agave

Echeveria Mammillaria

Jovibarba Cactus

Esposizione ad Ovest

Si tratta di un'esposizione esattamente inversa a quella ad Est, con penombra più o meno fino a mezzogiorno e luce e sole fino al tramonto. Le piante che prediligono questa esposizione sono:

Campanula

Margherita

Verbena

Petunia

Esposizione a Nord

Se il vostro terrazzo o balcone ha un'esposizione a Nord, significa che sarà praticamente sempre in ombra, senza sole diretto. Inutile, quindi, cercare di coltivare piante che desiderano luce e calore. Meglio invece ripiegare sulle varietà che danno il meglio proprio in queste condizioni come