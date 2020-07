Edilizia privata: dove richiedere i certificati

Il CU o certificato di destinazione d'uso attesta la destinazione d'uso dell'immobile come descritta dai titoli edilizi indicati dall'interessato. Non viene rilasciato per immobili realizzati senza licenza prima del 1935. E' particolarmente importante quando si prende in locazione un immobile commerciale, ai fini delle autorizzazioni.

L'istanza di certificato di destinazione d'uso può essere presentata da parte del proprietario dell'immobile o dall'avente titolo.

Il certificato di destinazione d'uso dell'immobile deve essere presentato su supporto cartaceo all'Amministrazione comunale compilando l'apposita istanza (modello CU) cui vanno allegati i documenti essenziali nello stesso richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell'intervento.

Le istanze di certificato di destinazione d'uso possono essere presentate presso il protocollo generale del Comune di Napoli (Palazzo San Giacomo) oppure presso il Servizio sportello unico edilizia privata Per informazioni sulle istanze di CU presentate bisogna rivolgersi all'unità tecnica competente del Servizio sportello unico edilizia privata. L'attività di front-office del Servizio sportello unico edilizia è svolta con le seguenti modalità: presso gli uffici ubicati al quarto piano di Piazza Dante n. 79, email sportello.unico.edilizia@comune.napoli.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diverse dal certificato di destinazione d'uso sono le Certificazioni di Destinazione Urbanistica che riguardano intere aree. Il servizio, attualmente, viene svolto esclusivamente il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previo contatto via email all'indirizzo cdu@comune.napoli.it. .