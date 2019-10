Stoffe e tessuti: quanto ne sai?

Nomi e caratteristiche dei tessuti nel secolo scorso si imparavano andando nelle boutique o al mercato con le nonne, le zie o le mamme. Per avere il vestito perfetto in ogni occasione, come i tessuti giusti per l'arredamento, impensabile non saper distinguere lo chiffon dal georgette o lo shantung dal chinè. Ecco le 50 parole del vocabolario di base per parlare di vestiti o biancheria per la casa con cognizione di causa:

Alamaro: allacciatura realizzata con cotone, seta, pelle o cordoncino chiuso a cappio a formare un occhiello, in cui deve essere fatto passare un bottone. Alcantara: materiale sintetico che imita la pelle di daino. Altezza: misura della distanza tra le cimose di una pezza di stoffa. Agoraio: custodia per aghi. Asola: occhiello in cui far passare il bottone Batista: tessuto molto fine, trasparente e leggero, in lino Bisso: tessuto in seta Broccato: tessuto in seta, pesante, da tappezzeria. Cartamodello: sagoma fatta in carta, usata come base per realizzare un abito. Cavallo: parte dei vestiti situata al punto di congiunzione delle gambe con il tronco. Chiffon: stoffa molto leggera, a velo trasparente Chiné: tessuto di seta, caratterizzato da disegni dai contorni sfumati ottenuti con la colorazione dell'ordito prima della tessitura anziché con la stampa sul tessuto. Chintz: robusto tessuto di cotone, ad armatura tela o raso è caratterizzato dai colori vivaci e dalla mano lucida, ottenuta con una forte calandratura. Cimosa: bordo non tagliato di una pezza di tessuto. Crêpe: filato o tessuto dall’aspetto increspato. Crêpe satin: tessuto morbido, rasato, lucido sul diritto e opaco sul rovescio. Cretonne: tessuto in tela Damasco: tessuto monocolore con disegni stilizzati o floreali ad effetto di lucido-opaco, con base in seta Doeskin: tessuto ad imitazione della pelle di daino. Écru: filati o tessuti di colore naturale Feltro: stoffa non tessuta realizzata in pelo animale con un particolare procedimento. Fiandra: pregiato tessuto operato monocolore con disegni in lucido-opaco usato per tovagliato. Filet: è un tipo di merletto o pizzo a quadrettatura. Flanella: tessuto leggero, morbido, caldo Fustagno: tessuto robusto a tinta unita. Gabardina: tessuto in filato pettinato in tinta unita, per impermeabili. Georgette: tessuto estremamente leggero e sottile Gros grain: tessuto in tinta unita con sottili rigature orizzontali. Imbastitura: cucitura provvisoria Macramè: merletti tipici della Liguria, ottenuti con legature e intrecci. Martingala: mezza cintura usata in genere per soprabiti o, anche, vestiti da donna. Mussola: tessuto molto leggero e a trama molto rada, simile alla garza da medicazione. Nido d'ape: tessuto a tre dimensioni, con reticolo a rilievo Organza: tessuto sottile e trasparente, realizzato con filato di seta ritorto. Oxford: tessuto per camicie con fili d'ordito colorati e fili di trama bianchi. Panno lenci: stoffa colorata, morbida, resistente non tessuta. Pied de poule: tessuto con disegno a zampa di gallina, bianco e nero. Pince (pronuncia pèns): piega cucita, fatta nei punti di un vestito per modellarlo sulla forma del corpo. Piqué: tessuto di cotone con motivi in rilievo, generalmente bianco. Popeline: leggero tessuto di cotone per camicie. Rocchetto: supporto su cui si avvolge il filo per cucire Saia o twill: tessuto caratterizzato dalla diagonale. Shantung: tessuto di seta di colore unico, caratterizzato da una superficie ruvida, dall'aspetto grezzo. Spighetta: striscia di tessuto a lisca di pesce per rifinire orli, scolli o per decorazione. Taffetà: tessuto di seta lucida e frusciante. Tartan: disegno dei tessuti in lana delle Highland scozzesi. Il kilt è realizzato in tartan. Tweed: tessuto in lana originario della Scozia Velcro: particolare tipo di chiusura realizzato con due strisce di stoffa plastificata, di cui una ad uncini Velour: filato in cui sono inseriti pezzettini di filato peloso che danno un effetto velluto o tessuto con superficie vellutata. Viscosa: tessuto in cellulosa, lucido, che imita la morbidezza delle fibre pregiate (un tempo era chiamata anche seta artificiale