Campi elettromagnetici: fanno davvero venire il cancro?

I campi elettromagnetici sono dati dalla combinazione di un campo elettrico e uno magnetico. La scienza ne ha riconosciuto da tempo la capacità di interagire con i tessuti biologici, attestata dal riscaldamento che provocano. Gli studi dicono anche che la loro capacità di interazione con l'organismo dipende dalla vicinanza della sorgente (man mano che si allontana l'intensità del campo infatti decresce) oltre che dall'intensità, cioè dalla frequenza delle onde per unità di tempo. Gli effetti reali dell'esposizione e, soprattutto, di un'esposizione prolungata e continua, tuttavia non sono ancora noti.

Dove si trovano i campi elettromagnetici

Senza entrare nel complicato mondo della fisica, è sufficiente dire che i campi elettromagnetici nel nostro mondo sono presenti praticamente ovunque: a generarli è sia la natura (basti pensare all'elettricità atmosferica e al campo magnetico terrestre), sia dispositivi e prodotti di uso comune come ad esempio frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori, pc e telefoni mobili oltre che specifici strumenti per la diagnostica medica come Tac e risonanze.