A luglio bonus in busta paga: la tabella con gli importi (e a chi spetta)

In questo momento, così delicato per le finanze di tutti, a Napoli come nel resto del Paese, sta per arrivare una boccata d’ossigeno: a luglio, infatti, la busta paga sarà un po’ più pesante grazie all’applicazione del cosiddetto “cuneo fiscale”.

Chi beneficia del taglio del cuneo fiscale

A percepire il bonus saranno tutti i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, fatta eccezione per i soli pensionati. Saranno quindi

dipendenti del settore pubblico e privato

soci lavoratori delle cooperative;

titolari di borse di studio e assegni di formazione professionale;

collaboratori coordinati e continuativi;

sacerdoti;

lavoratori socialmente utili;

titolari di prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare.

Quanto ci sarà di più in busta paga

Il taglio del cuneo fiscale andrà a beneficio soprattutto di operai e impiegati: l’effetto economico, infatti, è maggiore per le retribuzioni tra 26.600 e 35mila euro per le quali ammonterà esattamente a 100 euro netti al mese in più, per diminuire progressivamente con l’aumentare del reddito.

Le retribuzioni medio-basse fino a 26.600 euro continueranno invece a beneficiare del bonus Renzi con una piccola integrazione in modo da raggiungere complessivamente i 100 euro netti di aumento mensile.

Attenzione: quest'anno il taglio del cuneo fiscale vale la metà, perché il beneficio scatta dal 01 luglio 2020 e, quindi, va calcolato su base semestrale. Entrerà a regime e sarà su base annua dal prossimo anno.

Nella tabella gli aumenti in busta paga su base annua e mensile, determinati dalla manovra per scaglioni di reddito