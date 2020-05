Un asteroide gigante sta per sfiorare la terra: ecco quando accadrà

Viaggia verso di noi a circa 42mila km/h l'asteroide gigante 1997 BQ, classificato dalla Nasa 'potenzialmente pericoloso': ha infatti un diametro tra i 670 metri e 1,5 chilometri.

La stessa Nasa, come anche l'Esa, spiegano che, comunque, non è il caso di allarmarsi. La traiettoria è tale da scongiurare qualsiasi pericolo anche se - in termini astronomici - l'asteroide "sfiorerà" la Terra passando, secondo i calcoli, a meno di 7,5 milioni di chilometri di distanza (per la precisione a 6,2 milioni di chilometri).

L'ora X

L'asteroide 1997 BQ farà la sua comparsa alle 3:45 del 22 maggio.

Come vederlo

1997 BQ potrà essere ammirato anche da Napoli, stando comodamente a letto, senza neanche aprire le finestre. Ci sarà infatti la diretta streaming del Virtual Telescope Project. L'appuntamento con l'asteroide potrà essere seguito anche attraverso il sito ufficiale dell’ESA o della NASA.

I veri appassionati, invece, a Napoli come nel resto del pianeta, non rinunceranno ad assistere allo straordinario spettacolo al naturale, stando con il naso all'insù, possibilmente armati di potenti telescopi