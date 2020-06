Spesa a domicilio per anziani (e non solo): numeri utili a Napoli

Non è solo questione di età: infatti se fa troppo caldo o troppo freddo, piove o tira vento, oppure si è raffreddati o semplicemente non si ha voglia di uscire, non c'è niente di più pratico e comodo che ordinare per telefono o on-line la spesa e farsela recapitare direttamente a casa.

In tutti i quartieri della nostra città, fortunatamente sono tanti i supermercati e le rivendite specializzate di generi alimentari - dall'ortofrutta alla macelleria - che effettuano questo servizio. Ovviamente non è possibile elencarli tutti, ma ecco una nostra selezione: una lista da avere sempre a portata di telefono, per ogni evenienza:

Supermercati, alimentari

Alimentari Ciro Amodio - Fratelli Gagliano

Alimentari, Le Delizie

Decò Supermercati - viale Colli Aminei

Conad City Capodimonte

Margherita Conad di Schioppa Roberto

Supermercato Decò di vico Cinquesanti

Supermercato SIGMA via Nicolardi

Spendimeglio di Giuseppe Sepe

SPENDIMEGLIO-SISA, Fratelli Cuomo

Storeitaly eccellenze del made in italy

Carrefour

Macelleria

Antica Macelleria Fiorito

Macelleria Lubrano Raffaele

Macelleria Monfrecola

Macelleria di Stefano Papallo

Ortofrutta

La Frutteria doc a Posillipo

Frutta e ortaggi Cerullo Aniello - Colli Aminei

Frutta e verdura Spina

L'oasi della frutta, di Incarnato Nicola &C. Sas

Salumeria

Cucina Salumeria Lombardi ai Colli Aminei

Salumeria Diana

Antica Latteria di Giuseppe e Antonio Papaccioli

Arte Bianca di Giuseppe Esposito

Ricottificio monfregola

La Cantina, via Nicolardi - dal 1964

Alimentari speciali

Valeria senza glutine

Naturasi prodotti alimentari biologici

Naturasì - viale Colli Aminei

Aminostore, nutrizionismo e dietetica

Pastificio Somma

Pescherie

Pescheria Adde' Guagliune

Pescheria Dragonetti di Dragonetti Rita

Pescheria I Sapori del Mare di Elena Granato

Vendita alcol, bevande, birra

Mavi Drink

Okorei microbirrificio

Vendità caffè, cialde, cioccolata

FDS chocolate srl