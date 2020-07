Case di riposo per anziani a Napoli

Tipologia Denominazione Ubicazione Recapito struttura Posti Accr. Comunità Alloggio CI.MA .“ Scarlatti” Via A. Scarlatti n. 209 G 081 5785906 15 Comunità Alloggio Sanitel House Via Loggia Dei Pisani, 25 081 4203472 13 Comunità Alloggio Villa Manzoni Via Manzoni, 242/B 081-5756270 10 Comunità Alloggio Sant'Alfonso Maria dei Liguori via Emilio Scaglione, 249 081-7406659 10 Comunità Alloggio Green House Via G.Antonio Campano, 62 081 7407584 13 Comunità Alloggio CI.MA .“V. M. Fiore" Via M. Fiore, 34 081-3723331 16 Comunità Alloggio Villa Belvedere via kerbaker, 55 int. 16/17 081-3723057 16 Comunità Alloggio Residenza Diamare via V. Diamare 24 3473660821 16 Comunità Alloggio Il Fiore via Augusto Righi 22 815705503 12 Comunità Alloggio I Tesori di Mecla via G. Sanfelice 33 0814206407 15 Comunità Alloggio Villa Merliani v. G.Merliani 19 081 5564808 16 Comunità Alloggio Villa Antonella Via Luigia San Felice, 7 bis 081 5564592 16 Comunità Alloggio La Residenza di Chiara via L. Giordano 90 int. 10-11-13 0815585425 16 Comunità Alloggio Villa Belvedere via kerbaker, 55 int. 18/19 0812207547 16 Comunità alloggio Serena età Via Orsi n. 6 081-5567960 16 Comunità alloggio Villa Josephine via Cannavino 12 bis 0817267379 14 Comunità alloggio Villa Elena via Astroni 298 0817621803 16 Comunità alloggio Serenity House via Cavalleggeri d'Aosta 26 0815702502 10 Comunità alloggio La Mia Casa via Riviera di Chiaia 185 08118276665 10 Comunità alloggio Villa Gaetanina via Miano 300 0812384047 14 Comunità alloggio Serenity House via di Pozzuoli 20 081 18816531 16 Comunità alloggio Residenze p.zza Vanvitelli 10 sc B int. 35-36 0815783397 15 Comunità alloggio Love Boat Corso Vittorio Emanuele 656 08118891670 16 Casa Albergo Piccole Ancelle di Cristo Re Piazza San Giuseppe dei Nudi, 77 081-5498830 40 x Casa Albergo Mater Divinae Gratiae Corso Bruno Buozzi, 174 081 5729117 20 x Casa Albergo San Giuseppe V.le Colli Aminei, 94 081 5920684 59 x Casa Albergo Villa Ferretti via Miano 73 0817415928- fax 0817415764 23 x Casa Albergo Casa di Mela via delle Scuole Pie 2 81628547 44 Casa Albergo Casa Mia v. G. Santacroce 19/E 0815586670 22 Casa Albergo Domus Relais Posillipo via Posillipo 69 0815752587 15 Casa Albergo Villa Vittoria via Cannavino 52/54 0815885401 16 Casa Albergo Cristema Via Scarlatti,110 III piano Sc. A int 62/B, Sc. F. int. 61 e 62, Sc. E int 47/48 081 5587548 18 Appartamento Filo d'Argento Viale delle Mimose,1 081 7411498 5 Appartamento Villa Merliani s.r.l Via Giovanni Merliani, 19 081-5563805 6 Appartamento Elisir House S.A.S. Viale Michelangelo, 85/A 081 5569425 7 Appartamento Villa delle Fate Nonna Anna Via Sant'Anna dei Lombardi, 16 081 5068003 7 Appartamento Domus Elena Via J.F. Kennedy 311 081 7626276 7 Appartamento Casa Serena via Foria 123 081 295998 7 Appartamento New Family via S. Domenico 24 0810494335 7 Appartamento Senior House Via Battistello Caracciolo 34 081-202106 7 Appartamento Raggio di Sole Via Pietro Castellino 120 081-7707380 7 Appartamento Sweet House v. Manzoni 71 3923717087 7 Appartamento Il Giardino delle due fate v. Crice di Piperno 109 810390976 6 Appartamento New Family -v. Tino da Camaino 6 0815562970 7 Appartamento Ondina 1 v. P. Del Torto 41 081 546 1448 5 Appartamento Casa della Felicità via Poggio dei Mari 38 081 5492094 7 Appartamento Casa Mariano v.le Bakunin 41/43 Parco S. Paolo fabbr. 13 081 19136430 5 Appartamento Ondina 3 v. G. Gigante 92 int. 3 – 3bis-4 3939187572 7 Appartamento Villa Belvedere Via Aniello Falcone, 56 0815786715 7 Appartamento Viva gli anziani Largo Regina Coeli, 8 081 441087 7 Appartamento Elisir House p.zza Medaglie d'Oro 11 0815564131 7 Appartamento Sanitel House via Cilea 88 0815564131 7 Appartamento Senior House Evolution v. Battistello Caracciolo 34 sc. B p. 2° int. 4 081202106 7 Appartamento Ondina 2 via Pasquale del Torto 41 sc. A 0815461448 3 Appartamento Luciana Maison V. Francesco Caracciolo, 14 081 18365677 7 Appartamento Il Filo d'oro via R. Morghen 41 0810605907 6 Appartamento L'Albero della vita serena via D. Fontana 135 0810491923 7 Appartamento Casa Eden via Kerbaker 81 08118904122 7 Appartamento Prince's House via S. Domenico 44 08119009536 7 Appartamento Residenze p.zza Vanvitelli 10 sc A int.16 0815585204 7 Appartamento Domus Aurea via Francesco Giordani 56 0813791677 7 Appartamento Mon Repos c.so Vittorio Emanuele 697 0812153384 7 Appartamento Room Service via A. Scarlatti n. 110 sc. B 0815780307 7 Comunità Tutelare San Giuseppe Viale Colli Aminei 94 081 5920684 42 x