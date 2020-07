Assistenza domiciliare integrata a Napoli: tutte le informazioni

Con l'obiettivo di favorire l'autosufficienza giornaliera delle persone anziane oppure con disabilità, il Comune di Napoli prevede l' "assistenza domiciliare integrata", ovvero

prestazioni di aiuto diretto a svolgere attività quotidiane, come alzarsi dal letto, igiene personale, espletamento delle funzioni fisiologiche, mantenimento di posture corrette

prestazioni di aiuto nel muovere arti invalidi, aiuto infermieristico e igienico sanitario di semplice attuazione

prestazioni infermieristiche e riabilitative.

Requisiti

Il servizio è specificamente rivolto agli anziani fragili e/o non autonomi, pazienti in dimissione protetta da strutture sanitarie, disabili e ogni altro soggetto che presenti riduzione dell'autosufficienza a causa di condizioni patologiche, malattie cronico degenerative, patologie oncologiche o in fase terminale.

Possono dunque accedere al servizio le persone disabili in condizione di gravità oppure i soggetti portatori di disabilità medio gravi con scarsa capacità organizzativa nella gestione dell'ambiente domestico, in condizione di solitudine e/o di isolamento socio-psicologico.

L'accesso al servizio - avvisa l'ente - è subordinato alla disponibilità delle "risorse orarie".

Documentazione e domanda

Per accedere alle prestazioni è necessario presentare apposita domanda al Centro per i Servizi Sociali presente presso la circoscrizione competente per territorio oppure ai Medici di Medicina Generale (medico curante) o alle Unità Operative dei Distretti Sanitari.

Alla domanda va allegata:

certificazione ISEE relativa al reddito del nucleo familiare

certificato medico da cui risulti lo stato di salute del richiedente.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite presso il Servizio Politiche di Inclusione Sociale email: inclusione.sociale@comune.napoli.it - Pec: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it