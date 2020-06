Le residenze sanitarie per anziani a Napoli: cosa sapere

Le rsa o residenze sanitarie assistenziali sono strutture sociosanitarie - sia pubbliche che private - che garantiscono prestazioni di tipo sanitario, infermieristico, riabilitativo, alberghiero e sociale, nonché interventi di sostegno psicologico a persone anziane con temporanea o permanente limitazione della propria autosufficienza.

Le rsa assicurano, infatti, oltre a precise turnazioni e/o disponibilità su chiamata di medici, la presenza di infermieri h24 e di personale specializzato per l'assistenza allo svolgimento delle attività quotidiane, dai pasti all’igiene personale. Grande è anche l'attenzione all'aspetto psicologico e non mancano attività ricreative, svolte da animatori qualificati, finalizzate a stimolare gli ospiti e a mantenerli attivi.

Tipi di ricovero in rsa

Il servizio residenziale offerto dalle rsa prevede diverse tipologie di soggiorno, che possono essere schematizzate in

ricovero

di lunga durata, per situazioni sanitarie non governabili presso il proprio domicilio

temporaneo, per emergente bisogno socio-sanitario

di sollievo, della durata di 30gg.

riabilitativo, per anziani dimessi da strutture ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio

Costi del ricovero in rsa

I costi variano in base alle particolari esigenze di assistenza e condizioni dell'ospite.

Per le rsa private è dovuta una retta, interamente a carico dell’ospite o dei suoi familiari;

Per le strutture pubbliche possono esservi tariffe agevolate in funzione del reddito dell'anziano oppure delle particolari patologie di chi soffre.

Come si accede ad una rsa

Per accedere alle rsa è prevista una particolare procedura sanitario-amministrativa, che comprende una valutazione delle condizioni dell'anziano, tenendo presente che vi sono liste d'attesa. Per attivare il percorso di ricovero è necessario che l'anziano, o i suoi familiari, si rivolga al medico di medicina generale (medico curante) .

Le rsa a Napoli

Nella nostra città l'ASL NA 1 Centro conta le seguenti rsa:

RSA "Frullone" - via Comunale del Principe, 16/A - tel. 0812549994 - 9995

RSA "Posillipo" - via Vincenzo Padula, 1 - tel. 0812547308 - 7305

RSA "Fratelli Cervi" - via F. Cervi, Lotto V - tel. 0817030761

RSA "Viale dei Mosaici" - via Bartolo Longo, Lotto 0 - tel. 0812544351

Sul territorio di Napoli, in base agli elenchi pubblici della Regione Campania risultano inoltre i seguenti centri privati accreditati come strutture residenziali per anziani

