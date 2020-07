Assegno di cura: cos'è e chi ne ha diritto

L’assegno di cura è una misura di sostegno a carattere economico destinata a chi assiste in casa un familiare, generalmente un anziano, non autosufficiente.

L'obiettivo del contributo economico è di favorire l’assistenza da parte della famiglia come scelta d’elezione: è infatti previsto come alternativa all'inserimento stabile in strutture residenziali.

I criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate alla specifica misura sociale sono di competenza delle Regioni, materialmente l’assegno viene però erogato dagli enti territoriali, cioè Comuni e/o Municipalità, sulla base di una valutazione multidimensionale svolta dai servizi competenti, attraverso gli assistenti sociali.

A ricevere l'assegno possono essere familiari o congiunti che mantengono la persona non autosufficiente nel proprio ambiente garantendo direttamente o avvalendosi dell'intervento di terzi, prestazioni socio-assistenziali oppure, anche, la stessa persona non autosufficiente se in grado di prendere e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita.

L’ammontare dell’assegno di cura è normalmente collegato all’Isee del nucleo familiare, come identificato dal comma 2 dell’art. 6 del DPCM 159/2013, in relazione alla gravità delle condizioni di non autosufficienza e delle necessità assistenziali. Se la persona non autosufficiente è già titolare di indennità di accompagnamento o indennità analoga, erogata dall'Inps, dall'Inail o da altri enti, l’importo del contributo economico si riduce.

Per quanto riguarda Napoli in particolare, il Piano di Azione e Coesione (PAC), di competenza del Ministero per la Coesione Territoriale, avviato nel 2011, prevedeva un Piano Nazionale di Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PNSCIA) che aveva come beneficiari diretti i cosiddetti Ambiti Territoriali ovvero le dieci Municipalità cittadine: "I servizi agli anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti – è spiegato nell’apposita sezione del sito del Comune di Napoli - sono destinati all'aumento della presa in carico di anziani in assistenza domiciliare, assicurando un adeguato livello di prestazioni socio-assistenziali, o ad un aumento e qualificazione dell’offerta di servizi residenziali e semiresidenziali. Le attività finanziate con i fondi del 1° Riparto si sono concluse nel corso del secondo semestre del 2016, mentre quelle del 2° Riparto finanziario sono state prorogate al 30 giugno del 2019". Allo stato non risultano reperibili ulteriori notizie. L’ente si limita infatti a segnalare che “i documenti sono in fase di elaborazione”.

Dove rivolgersi per chiedere informazioni:

Arenella Via G. Gigante, 242 (c/o S.A.C.) 081/7950160/61/62 FAX:081/7950136 Avvocata - Montecalvario - S.Giuseppe-Porto Piazza Dante 93 081/7950260/61/62/63 FAX:081/7950236 Bagnoli Via Diocleziano 330 081/7950760/61/62 FAX:081/7950736 Barra Corso Sirena,305 081/7950442/43 FAX:081/7950436 Chiaia -San Ferdinando - Posillipo Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone,1 081/7951760/61/62 FAX:081/7951736 Chiaiano Corso Chiaiano, 50 081/7950019/15 FAX:081/7950641 Fuorigrotta Via Diocleziano 330 081/7950762/63 FAX:081/7950736 Mercato Pendino Corso Garibaldi 394 081/7950860/61/62 FAX 081/7950836 Miano via Valente 65 081/7950960/61/62 FAX:081/7950936 Pianura Via Parroco Simioli, 6 081/7951060/61/62 Piscinola - Marianella Via E. Scaglione 464 081/7959352/54/50 FAX:081/7959351 Poggioreale Via Emanuele Gianturco 99 081/7951360/66 FAX:081/7951336 Ponticelli Viale E.Heminguay 102 (centro Polifunzionale) 081 7951460 61 62 FAX:081/7748644 San Giovanni Via Atripaldi,1 081/7951860/61/63/64 FAX:081/7951836 San Lorenzo - Vicaria Via Tribunali (ex Osp. Pace) 081/7951968/69/70 FAX:081/7951936 San Pietro a Patierno Corso San Pietro 30 081/7952060/61/62/63 FAX:081/7952036/64 Scampia Viale della Resistenza, Comparto 12 081/7952160/62/63 FAX:081/7952136 Secondigliano Piazzetta DEL CASALE A SECONDIGLIANO 6/7 081/7952256 FAX:081/7952219 Soccavo Piazza Giovanni XXIII, 1 081/7952361/62/63/64 FAX:081/7952379/36 Stella - San Carlo Via S. Giovanni e Paolo, 125 081/7952560/61/62 FAX:081/7952536 Vomero Via Morghen, 84 081/7952760/61/62 FAX:081/7952736

La Regione Campania data 03.01.2020 ha pubblicato il Programma regionale di assegni di cura per disabili gravi e gravissimi (indipendentemente, dunque, dall’età) che “prevede l’erogazione di un assegno di cura da parte degli Ambiti Territoriali in favore di persone non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza a domicilio e sostenere il carico di cura svolto dai familiari, in sostituzione di altre figure professionali”. Il programma regionale è rivolto alle “persone non autosufficienti in condizione di disabilità per le quali è stato redatto un Piano di Assistenza Individualizzato (P A.I. ) di “Cure Domiciliari” (A.D.I.) da parte dell’ Unità di Valutazione Integrata, e che siano assistite a domicilio”. La dotazione finanziaria stanziata ammonta a complessivi € 16.500.000,00: “La Regione Campania ha assegnato un budget massimo, nel rispetto dei criteri di riparto adottati per l’utilizzo del Fondo per le Non Autosufficienze – Annualità 2016 e dell’importo massimo disponibile sull’Obiettivo Specifico”, è spiegato nell'apposita sezione della piattaforma della Regione Campania.