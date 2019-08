Abbronzatura: 4 trucchi per metterla in evidenza

Per far risaltare al massimo anche la più pallida delle abbronzature sono sufficienti pochi, semplici accorgimenti. Ecco quali:

1) Vestiti: fa' attenzione ai colori

L'abito del colore giusto fa decisamente la differenza, anche se si ha appena un accenno di tintarella. L'abbronzatura è esaltata da colori luminosi come il rosso, il corallo - molto trendy in questo scorcio d'estate - e da tutti i fluo. Via libera anche al kaki. Da evitare, invece, i colori freddi e quelli troppo scuri come il marrone o il bordeaux.

2) Idrata la pelle

Per dare alla pelle un aspetto luminoso, l'idratazione è fondamentale, meglio se con un olio specifico: grazie alla texture, infatti, l'olio ha il merito di esaltare il colore dell'epidermide. L'olio al mallo di noce, poi, ad esempio, funge da vero e proprio colorante naturale, in grado di intensificare sensibilmente l'abbronzatura. Per un tocco in più, rigorosamente per la sera, un olio iridescente o una crema idratante con polveri scintillanti renderanno l'effetto ancora più intenso.

3) Make up

Se l'uso del fondotinta su una pelle molto abbronzata è decisamente opzionale, ombretti e terra non vanno assolutamente dimenticati: punta su eyeshadows capaci di esaltare la luminosità dell'incarnato. Perfetti i colori caldi e metallizzati, come oro, bronzo o rame. La nuance della terra va scelta in base al grado di abbronzatura: vale sempre la regola di non esagerare con tonalità troppo scure e poco naturali. Infine, per le labbra, scegli un gloss lucido, rosato o color pesca.

4) Manicure

Al pari del colore dei vestiti, lo smalto esalta il colore della pelle. Per le tue unghie scegli quindi tonalità vivaci come arancione, giallo e azzurro elettrico. Perfetti anche i nudi.