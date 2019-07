Bellezza: tutto quello che ti serve in 4 app

Ecco le app per smartphone che non puoi non avere se vuoi essere sempre al top:

Reatwell è il più grande portale europeo di prenotazione online di trattamenti di bellezza e benessere: in pochi clic potrai prenotare il tuo trattamento beauty nel salone più vicino, 24 h ore al giorno e 7 giorni su 7. Scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS, l'app consente di filtrare la propria ricerca per posizione, tipologia di servizio o fascia di prezzo e, grazie alle recensioni degli altri clienti, sarà più facile scegliere il centro perfetto anche lontano da Napoli. Per chi non rinuncia ad una piega sempre perfetta o una ceretta dell’ultimo minuto!

Biotiful è tra le app a tema beauty più conosciute e apprezzate: è utilissima per cercare e controllare gli ingredienti di cosmetici e prodotti. Sarà sufficiente scannerizzare il codice a barre: verrà visualizzata la lista degli ingredienti completa di valutazione, compresa quella Inci. Biotiful contiene un database con più di 10 mila prodotti e altrettanti ingredienti, in continua evoluzione. Può essere scaricata da Play Store e da Apple Store.

Musely Se sei alla ricerca di consigli e segreti di bellezza all'insegna di prodotti rigorosamente naturali, Musely è l’app che fa per te. All’interno dell'applicazione troverai diverse categorie tra cui make-up, unghie, pelle e capelli. Potrai anche usufruire dello shop online dedicato e, nella sezione “add tips” potrai aggiungere i tuoi consigli di bellezza. L’app è scaricabile gratuitamente sia su smartphone con sistema iOS che Android.

My skin track ph di La Roche-Posay Sviluppata da La Roche-Posay, il marchio L’Oréal di prodotti dermatologici, My skin track ph rappresenta la nuova frontiera in fatto di tecnologia personalizzata per la cura della pelle. Per utilizzare l'applicazione è necessario acquistare un sensore adesivo da applicare sulla pelle e collegarlo all’app: serve a misurare i livelli di ph, consentendo l'individuazione di trattamenti personalizzati, specifici per le tue esigenze. Perfetta per chi soffre di problemi cutanei, come secchezza, eczema e dermatite atopica o, più semplicemente, per chi vuole essere bella all'insegna del benessere