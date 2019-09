Arriva il World Clean up day: il piano delle iniziative a Napoli

Il 21 settembre in oltre 150 Paesi si celebra il World Cleanup Day, la più grande azione civica di pulizia del mondo. L'iniziativa è coordinata, in Italia, da Lets do it Italy. Solo nel Belpaese saranno oltre mille le iniziative di pulizia messe in atto da volontari. Anche Napoli e provincia faranno la loro parte. Il 20 settembre, dalle 9, giovani e meno giovani si daranno appuntamento sulla spiaggia di Vigliena, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, per rimuovere le tonnellate di rifiuti che vengono sversati quotidianamente. Altre azioni sono previste a Torre del Greco, nel Parco del Vesuvio e a Napoli centro (per l'eleno completo delle inizitive www.letsdoititaly.org/world-cleanup-day/la-mappa-delle-azioni-2019.html).

L’obiettivo di quest’anno è il coinvolgimento del 5 per cento della popolazione mondiale. Un traguardo importante. Per raggiungerlo Let’s Do It! Italy potrà contare sull’adesione del Ministero dell’Ambiente e di aziende del calibro di Decathlon e Carrefour. "La coesione internazionale su questo tema sta portando i primi risultati. Quest’anno in Italia partiamo dalle oltre duecento azioni dello scorso anno. Siamo fiduciosi che il numero cresca anche per le adesioni che stanno arrivando. L’aumento dell’inquinamento sta danneggiando la salute pubblica, la qualità dell'acqua e dell'aria" ha diciarato il presidente di Let’s Do It! Italy, Vincenzo Capasso.

