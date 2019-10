A Napoli il villaggio dell'acciaio: è record di riciclo

Un materiale abbondante e riutilizzabile a ciclo infinito, e l'Italia è all'avanguardia nel suo recupero: fino a sabato in piazza Carità c'è ALUdays, un mini villaggio per promuovere la raccolta differenziata dell'alluminio che registra già cifre da record a Napoli e in Italia. In Italia, il 75 per cento dell'alluminio utilizzato è lo stesso di 200 anni fa. Un materiale utile per pentole, padelle, lattine e biciclette, solo per citare alcuni beni di consumo. Il villaggio arrivato a Napoli servirà per la sensibilizzazione della popolazione, soprattutto i più giovani.