Saranno 20 le nuove spazzatrici a Napoli, 2 per ogni Municipalità, di cui la metà elettriche. Oggi è entrata in funzione la prima al Centro Storico. Si tratta di una macchina ad emissioni zero e particolarmente adatta per le strette strade del centro. "Prosegue il piano per l'ampliamento dello spazzamento meccanizzato - afferma l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice - Questo apparecchio ha dimensione adatte per entrare nelle stradine della città".